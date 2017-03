Hvězda seriálu Přátelé obdivovala v Praze český baseball

V pražské Krči, kde sídlí klub Eagles, natáčela americká produkce scény do filmu o Morrisi »Moe« Bergovi, baseballovém hráči a špiónovi. „Postavili takové kulisy a stadión, až mi bylo líto, že ho museli sundat. Bylo to velkolepé,“ říká s úctou Sládek, který se díky baseballu dostal do americké a japonské ligy.

Herec udělal na baseballistu, který v české lize dal přes padesát homerunů, velký dojem. Při natáčení se prý i hodně nasmál. Třeba když musel Rudd mluvit japonsky. Hrdina filmu byl totiž jedním z nejinteligentnějších baseballových hráčů, uměl několik světových jazyků. „Když Rudd promlouval japonsky, scéna se musela několikrát opakovat,“ prozradil Sládek.

Druhý den se oba muži potkali v posilovně a americká hvězda se snažila dostat do pohody. „Říkal, že není zvyklý tolik hrát a snažil se rozhýbat zatuhlou ruku z chytání za metou,“ bavil se dobře Sládek, který vyptával, zda se náhodou nenatáčejí další díly kultovního seriálu Přátelé. Přímé odpovědi se ale nedočkal. „Prý o ničem neví, ani se s dalšími hrdiny moc nepotkává, mají své životy a jsou velice zaneprázdněni,“ mlžil Rudd.

Sládek si pak s americkým hercem popovídal i o českém baseballu. Češi totiž hráli v minulém roce kvalifikaci na World Baseball Classic. Těsně prohráli s Mexikem a Nikaraguou, naopak vysoko porazili Německo. „Rudd nemohl těm výsledkům vůbec uvěřit. Přišly mu neuvěřitelné. Tím spíše, když asi pochopil, že čeští baseballisté jsou vesměs amatéři,“ poznamenal Sládek, kterému začíná prvního dubna domácí extraliga.