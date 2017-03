Baseballisté Arrows Ostrava chtějí vylepšit překvapivý bronz

„Všechny týmy posílily, ale my chceme bojovat o finále,“ říká Radim Kepák, prezident Arrows Ostrava. „Stejně tak chceme v Arrows Parku při zápasech bavit diváky doprovodným programem, vtáhnout je do dění. Třeba i tím, že naši kluci z mládežnických týmů budou fanouškům na tribunách vysvětlovat pravidla a objasňovat, co se zrovna ve hře stalo, nebo co by měl kdo zahrát.“

Ostrava znovu přivítá i velkou mezinárodní akci. Tentokrát mistrovství Evropy kadetek v softballu (10.-15. července 2017). „Příští rok bude v Ostravě mistrovství Evropy žáků a v roce 2019 mistrovství Evropy žen. Třicet národních týmů, spolupracovat budeme s Frýdkem-Místkem a polskými městy Rybnik a Žory,“ nastínil Kepák.

Extraligový tým dál jako trenér povede nejlepší nadhazovač uplynulé sezony Boris Bokaj. K ruce bude mít dalšího zkušeného borce Aleše Navrátila, který se vrátil z Olomouce. Novými tvářemi v klubu jsou Američan s filipínskými kořeny Devon Ramizer, Australan Cameron Russ a Američan Joe Goodman.

„Znám Arrows z minulé sezony, když jsme proti nim s Olomoucí hráli,“ líčí levoruký nadhazovač Ramirez. „Hodně šikovný tým s velkým potenciálem. Věřím, že pomůžu a povede se nám něco speciálního.“

K tomu se do týmu vrátily bývalé opory Jan Řeháček, Tomáš Ondra, Michael a Marko Vykoukalovi a Martin Citovecký. „Všechno kluci, kteří prošli ostravským týmem,“ kvituje Aleš Navrátil. „Je dobře, že můžeme stavět na odchovancích a zkušení cizinci můžou klukům krýt záda. Moc se na tuhle sezonu těším.“

Nové tváře v Arrows Ostrava: Devon Ramizer (Olomouc), Aleš Navrátil (Olomouc), Cameron Russ (Australie), Joe Goodman (USA, High Point University), Jan Řeháček (návrat po pauze), Tomáš Ondra (Dortmund Wanderers), Michael Vykoukal (Wr. Neustatd Ducks), Marko Vykoukal (Frýdek-Místek), Martin Citovecký (návrat po pauze).

1. extraligový víkend, pátek: Arrows Ostrava - Skokani Olomouc (19), Draci Brno - Olympia Blansko (19), Eagles Praha - Třebíč Nuclears (19), sobota: Technika Brno - Cardion Hroši Brno (15), Tempo Titans Praha - Kotlářka Praha (16), Skokani Olomouc - Arrows Ostrava (15), Třebíč Nuclears - Eagles Praha (16), Olympia Blansko - Draci Brno (19), neděle: Cardion Hroši Brno - Technika Brno (15), Tempo Titans Praha - Kotlářka Praha (16).