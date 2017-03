Draci Brno se chtějí prosadit v extralize i baseballové Evropě

Dvacetinásobní mistři baseballové extraligy Draci Brno vstoupí do nové sezony se dvěma cíli. Kromě obhajoby titulu se chtějí vrátit do Evropského poháru, odkud loni pražská Kotlářka sestoupila. Posilami Brňanů jsou Američané Wesley Roemer a Terrell Joyce, kteří loni hráli německou ligu.

"Máme opět nejvyšší ambice. Do Evropského poháru vede cesta přes vítězství ve druhém nejvyšším Poháru CEB, z něhož postoupí dva nejlepší týmy. Kvalitními soupeři budou v tomto turnaji francouzský vicemistr Templiers Sénart a také Eagles Praha," řekl na dnešní tiskové konferenci manažer Draků Arnošt Nesňal. Pohár CEB se uskuteční ve dvou skupinách od 7. do 11. června v Praze a v Brně.

Kádr Draků opustili Michal Ondráček, František Vašourek a Michael Kremláček, kteří posílili městského rivala Hrochy Brno. "Tým máme už poskládaný. Případné doplnění budeme řešit jen v případě zranění některé z opor. Sezona bude počtem okolo sedmdesáti zápasů hodně náročná," dodal Nesňal.

Vrcholem domácí sezony bude mistrovství Evropy hráčů do 23 let, které se za účasti šestnácti reprezentačních týmů uskuteční od 7. do 13. srpna. Finále bude v Brně. Zápasy ve skupinách se odehrají také v rakouském Welsu, Trnavě, Blansku a na brněnských stadionech Hrochů a Techniky.