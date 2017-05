Baseballový Army Day zažil bodové hody. Vítězství slaví Eagles

Počasí se umoudřilo a mraky rozestoupily. Jako na objednávku baseballistů, které čekalo speciální utkání v jedinečných dresech. Eagles oblékli zeleně laděné moderní maskáče s bílým nápisem. Titáni vyběhli na hřiště v šedobílých dresech stejného vzoru avšak s s červeným logem. Graficky skvostné kousky. Předprogram obstarali mladé naděje obou mužstev a hodinu po poledni přišel na řadu hlavní program.

Slavnostní zahájení započal nástupem čestné jednotky armády ČR, symbolizující všechny vojáky, kterým byl vzdáván hold. Po státní hymně se ujal slova ministr obrany Martin Stropnický a poděkoval celé české baseballové scéně za takovou akci. Zároveň byl obdarován šekem v hodnotě 10 000 Kč pro Vojenský fond solidarity. „Chtěl bych ČBA mnohokrát poděkovat. Vím, že patří u nás mezi ty menší oraganizace, přesto uspořádali událost jako je Army Day, navíc přispěli fondu darem a já si toho velmi vážím,“ reagoval Stropnický. Pro pana ministra to nebyla poslední povinnost na hřišti. Na řadu přišel slavností nadhoz. A nebyl vůbec špatný. Catcherovi stačilo nastavit rukavici, aby míček chytil. „Přiznám se, že jsem házel poprvé v životě a doufám, že to nebyla ostuda,“ pousmál se nad nadhozem ministr obrany.

Samotná bitva rivalů začala bodově hned od prvního inningu. Eagles si na startu připsali bod a pomalu navyšovali svůj náskok nad Titans. Pátá směna vše rozhodla ve prospěch zelených. Čtyři body na konto Eagles a skore 11:1 mluví za vše. Titans se cítili jako ve zlém snu, ze kterého se ne a ne probudit.

Nepomohla ani nová zámořská akvizice na nadhazovačkém kopci. Micheal Streaman přiletěl minulý týden a o víkendu hned stihl souboj s Draky. Dnes tedy poprvé v hlavním městě. Stejně jako v Brně odházel pět směn během kterých dovolil 12 hitů a zapsal si jeden strikeout. „Myslím, že se dnes uskutečnila skvělá pocta všem mužům a ženám v armádě. Užil bych si to však mnohem víc, kdybychom vyhráli. Můj výkon nebyl dobrý a bohužel jsem dostal tým do těžké situace. Naštěstí mám báječné spoluhráče, kteří mi pomohli a věřím, že brzy najedeme na vítěznou vlnu,“ zhodnotil zápas Streaman. Zbytek dostal na starost Benátčan.

Protějšek Tomáš Duffek zvládl match lépe. Stejně jako Streaman stál na kopci pět směn, ale během jeho působení odpálii jen dva pálkaři a dva poslal zpět do dugoutu se strikeoutem. Druhou část si rozdělili Walker s Dijckem.

Mezi pálkaři vládli svým týmům Zýma na straně Krče a u Tempa se dalo spolehnout na stálici v podobě Rabinowitze, který přetavil každý start v hit. „Na zápas jsem se velmi těšil a Army Day byl super, moc rád vzdám hold mužům a ženám, kteří riskují své životy, kvůli naší svobodě. Mají můj respekt. Mrzí mě akorát prohra, poslední dobou se nám nedaří, ale věřím, že v příštím kole to zlomíme v Třebíči,“ reagoval po zápase Jake Rabinowitz.

Konečné skore 15:5 potvrdilo skvělou pálkařskou formu Eagles, i když k bodům přišpelo i několik chyb Titans. Celkově dvacet bodů a podívaná hodna šlágru kola. 150 diváků nezní jako ohromná návštěva, ale na český baseball jde o slušný počet. A jim se musela dnešní bitva zamlouvat. Nebýt nepředvídatelného počasí, přišlo by lidí ještě více.

Hlavím iniciátorem celého Army Day byl Marek Rejman, člen výkonného výboru ČBA a zároveň hráč Tempa. „Věřím, že společnost potřebuje vzory a armáda má být jedním z nich. Zároveň jde o pozvednutí národního cítení. V dnešní době je spousta konfliktů, kde aktivně slouží naši vojáci a my chceme, aby to bylo v povědomí. Dnešním zápasem jsme jim chtěli poděkovat za jejich služby. A myslím, že se to podařilo. Ať už spoluhráči, tak i protihráči si dnešek užili a pro nás je to jasné znamení, že příští rok by se měla akce zopakovat. Věřím, že by mohlo do budoucna jít o tradici,“ zesumíroval poctu Rejman.