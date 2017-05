S jednou rukou úspěšně válčí v extralize, probil se i do národního týmu

Deset úspěšných odpalů, dva oběhy a sedmý nejlepší pálkařský průměr v týmu extraligového nováčka. Plus tři starty na nadhazovačském kopci a nominace na soustředění české reprezentace do 23 let. Takovou má zatím v aktuální sezoně bilanci dvacetiletý baseballista David Farkaš z Olympie Blansko. Dost solidní na borce, kterému od narození chybí levé předloktí a baseball prakticky hraje pouze jednou rukou.

„Extraliga už je velký baseball, je to zážitek,“ líčí své dosavadní dojmy David Farkaš. Blansko má po 22 odehraných zápasech tři vítězství, s Třebíčí (druhý nováček) a Tempem Praha bojuje na chvostu extraligové tabulky. To podle Farkaše není překvapení.

„Hrajeme zhruba to, co jsme očekávali. Věděli jsme, že to bude rychlejší, náročnější, naším cílem je letos extraligu udržet.“

Mrzí jej několik těsných proher o jediný bod ze startu soutěže. Blansko tak padlo hned čtyřikrát. „Na začátku jsme několik vyrovnaných zápasů prohráli svými chybami. Nehrajeme špatně, ale chyby nás stále zbytečně potápí.“

Sám k sobě je kritický. Vnímá vlastní nevyrovnané výkony. „První zápasy mi šly dobře na pálce i v poli, ale postupně to jakoby odešlo,“ říká Farkaš. „Teď se to zase pomalu vrací, už to není tak, že bych si šel po třech švizích na pálce zase sednout...“

Kolísavost formy si vysvětluje tréninkem. „Po zimní přípravě jsme byli všichni nažhavení, natěšení, ale teď nám některé tréninky odpadly. Navíc v extralize v pátek místo tréninků hrajeme a když v tréninku pořádně nepracujete, tak to chybí.“

Co ovšem Farkaše v rozjeté sezoně potěšilo, byla pozvánka na soustředění národního týmu do 23 let. „Byli jsme tam s oddílovým kolegou Davidem Lošťákem, měl jsem z pozvánky velkou radost,“ nezastírá mladý baseballista.

„Sice to na konečnou nominaci nevypadá, ale pořád je šance o národní tým bojovat. Mistrovství Evropy bude doma (7.-13. srpna v Brně) a to je velká motivace. Některé zápasy by se navíc měly hrát i u nás v Blansku, to by bylo teprve zajímavé.“