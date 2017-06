Draci a Eagles budou bojovat o start v baseballovém Poháru mistrů

České týmy Draci Brno a Eagles Praha budou od středy do neděle bojovat v Poháru CEB o návrat do baseballového Poháru mistrů. Základní část turnaje se odehraje ve skupinách v Praze a Brně, finálový duel se uskuteční v neděli od 18:00 v moravské metropoli. Vítěz závěrečného duelu si zajistí postup do Poháru mistrů.