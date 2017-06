Baseballisté při Army Day ocenili svého bývalého hráče za záchranu života

„Bylo to úžasné, areál nádherný, přišlo i hodně lidí, takže věřím, že si to užili i kluci na hřišti a už se těším, až se za nimi budu moci zase přijet podívat. Doufám, že na finále,“ říkal sedmadvacetiletý Jiří Chromulák, který do patnácti let za Arrows hrával. Loni na začátku října nastoupil do základní přípravy vyškovského Velitelství výcviku Vojenské akademie. Už po měsíčním výcviku se vyznamenal.

Chromulák byl oceněný za záchranu života. Na autobusové zastávce cestou z Ostravy do Hlučína byl svědkem kolapsu starší paní. Nezaváhal, poskytnul první pomoc a ve spolupráci s dispečerkou záchranné služby úspěšně provedl masáž srdce a vše nezbytné až do příjezdu lékařů.

„Když jsem viděl ležet tu bezvládnou ženu, nic moc jsem si ani neuvědomoval, jen jsem dělal, co jsem považoval za správné,“ popisoval Chromulák. „Nikdo z přihlížejících se k ničemu neměl, tak jsem se toho chopil já a následně jsem podle operátorky zdravotnické záchranné služby zahájil resuscitaci. Jsem moc rád, že jsem tam mohl být a mohl pomoci.“

Při slavnostním nástupu na hřiště během zápasu Ostravy s Třebíčí sklidil velký potlesk a ovace. „V Arrows jsem hrál od svých pěti let do patnácti, bylo to úžasné období,“ zavzpomínal na své baseballové zážitky. „Dokonce byl jednu dobu mým trenér i současný prezident klubu Radim Kepák, byl tvrdý, ale spravedlivý. Dnes je s ním ještě větší sranda. Rozhodně budu dál klukům držet palce.“

Sám dal před baseballovou kariérou přednost vojenské. „Nikdy jsem nepřemýšlel o ničem jiném, vždy jsem chtěl do armády. Máme to takto dáno i rodově, takže jsem rád, že se mi to podařilo.“