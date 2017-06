Bývalý brankář Vaniak je fanouškem baseballu. Fandím Skokanům, říká

Užívá si volna a rodiny. Bývalý fotbalový brankář Martin Vaniak má konečně čas také na baseball, který pravidelně sleduje a navštěvuje domácí zápasy týmů Skokanů Olomouc. Jim dvojnásobný ligový šampion fandí už dlouhá léta. „Baseball mě uchvátil už jako malého kluka, protože to bylo něco zakázaného. Jsou to šachy. A je to takticky vyspělá hra, ve které se nerozhoduje na začátku ale i klidně až v závěru,“ dodal Vaniak, jemuž se přezdívalo „Čaroděj.“