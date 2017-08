Baseballový masakr. Bitvy o titul se rozjely pořádně zostra

Baseballová extraliga se letos hraje novým modelem. Po základní části postoupilo šest nejlepších do nadstavby, kde hraje každý s každým třikrát. Vítěz nadstavby jde rovnou do finále, druhý a třetí se utkají o postup v sérii na dvě vítězství. Přičemž tým, který má z dlouhodobé části lepší bilanci ze vzájemných zápasů, bude vést 1:0.

„Zvláštní model, ale je stejný pro všechny,“ komentuje Navrátil. „Že hrálo základní část deset týmů, to nebyl až takový problém. Horší bylo, že jsme dlouho nevěděli, v jakých termínech se vlastně bude hrát nadstavba. Odehrát osm zápasů v deseti dnech, to byl masakr.“

Po osmi duelech nadstavby je bez prohry pouze pražská Kotlářka. S nejlepšími týmu základní části ale bude teprve hrát. Dá se očekávat, že o přímý postup do finále budou bojovat Draci s Arrows. Ti už se v nadstavbě potkali. Draci vyhráli dvakrát doma (5:0 a 4:1), v Ostravě bodovali Arrows (8:6).

„V Brně nám moc nevyšla pálka, náš útok byl slabší,“ líčí Navrátil. „Doma už to bylo mnohem lepší. Většinu zápasu super odházel Boris Bokaj a Marko Vykoukal to úspěšně zavřel. Boj o první místo rozhodně nevzdáváme, ale Draci by museli v některém z dalších zápasů polevit. O trojku by se to ještě mohlo zamotat, promluvit do toho mohou i zatím čtvrtí Eagles Praha.“

Právě proti Eagles předvedli Ostravané zatím největší obrat nadstavby. Po třetí směně prohrávali 0:11, ale před domácím publikem dokázali skóre otočit na 12:11. „Nezbylo nám než útočit, soustředit se a jít bod za bodem. Byl to krásný výkon, na začátku nadstavby nás nakopnul,“ dodal Navrátil.