Z krize na vrchol. Baseballová Kotlářka Praha předvedla obrat

Jízdu na horské dráze připomínají výkony baseballistů Kotlářky v letošním ročníku extraligy. Začněme ode dna. Mužstvo, které se od roku 2013 pokaždé dostalo do finále a v sezoně 2015 slavilo titul, zakončilo základní část s bilancí 17 výher a 19 proher. Ještěže o posledním víkendu Technika Brno dvakrát nepřehrála nováčky z Třebíče, neslo se Markétou, jinak by se pražský celek mezi šesticí nejlepších neobjevil. A teď k prudkému stoupání. V nadstavbě zvítězila Kotlářka ve všech dosavadních sedmi střetnutích a hlasitě se přihlásila do boje o zlato. Proč přišel útlum? Kdo tým nastartoval? Dost otázek pro trenéra Michala Müllera.