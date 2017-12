Do Prahy přiletí Orlando Hudson! Vůdce slavných Dodgers

Unikátní příležitost mají fanoušci baseballu. Do Prahy přiletí v tomto týdnu Orlando Hudson, poradce generálního manažera Arizony Diamondbacks a zároveň dvojnásobný účastník All-Stars Game. Jedna z největších osobností americké ligy MLB za posledních dvacet let dorazí do Prahy na pozvání Jakuba Hajtmara, hráčského agenta a baseballisty týmu Draků Brno. Hudson navštíví kemp pro nejtalentovanější české baseballové hráče v Nymburce, který spolupořádá Česká baseballová asociace.