Krutý golf! Udal ji divák od televize, přišla o titul. Fandí jí i Woods

Český fotbal v neděli řešil „zářez“ v podobě nesprávně nařízené penalty v posledních minutách derby Slavia - Sparta. Není to jediný víkendový příklad téměř perfektní sportovní nespravedlnosti. Na ženském golfovém turnaji ANA Inspiration přišla do té doby vedoucí Lexi Thompsonová o titul proto, že si při jednom z úderů omylem položila míček na green asi o dva centimetry vedle místa, na které měla. Událost má velkou odezvu a zdrcené hráčce se dostává podpory těch největších hvězd.

Tohle bylo moc i na golf, kde sami hráči dbají až úzkostlivě na etiku, preferují čistotu hry mnohdy až absurdní, sami se diskvalifikují z turnajů za relativně drobné prohřešky proti pravidlům a kde manipulace s výsledkem je prakticky nemyslitelná.

Lexi Thompsonová totiž přišla o prvenství na turnaji nejvyšší kategorie major na základě udání anonymního televizního diváka, že si posunula míček o kousek dál od mince, která polohu míčku označovala.

Šlo o zhruba dva centimetry.

Thompsonová se „provinila“ v sobotu během třetího kola. V neděli, po 12. z 18. jamek, byla informována o tom, že se událost prošetřovala a rozhodčí jí udělují penalizaci ve výši čtyř úderů navíc. Na základě informace od diváka.

„To je vtip?“ tázala se rozhodčích s vytřeštěnýma očima.

„Ne, vůbec ne, bohužel,“ zněla odpověď.

Thompsonovou to stálo titul. Odpal na následující jamce prováděla v slzách, třepaly se jí ruce. Z šoku se ještě zvedla a vybojovala si závěrečné play off proti Korejce So Yeon Ryuové, tam ale na ni už nestačila. Korejka se radovala z titulu.

„Nemůžu tomu věřit. Vlastně jsem se ani nedívala na tabuli na skóre, protože Lexi hrála moc dobře,“ žasla i vítězka.

Nebyla sama. Thompsonová má ihned sympatie golfového světa.

„Diváci u televizí by si doma neměli hrát na rozhodčí,“ podivil se například Tiger Woods.

Brittany Lincicomová, vítězka turnaje ANA Inspiration z let 2009 a 2015, řekla: „Opravdu potřebujeme něco dělat s tím, že někdo může zavolat o den později.“

Zlobil se i Zach Johnson, vítěz mužského turnaje Masters z roku 2007 a předloňský šampion British Open. „Některé věci ve sportu prostě nedávají smysl,“ napsal na Twitter.

Centimetry Thompsonové v ničem nepomohly

Udání od televizního diváka přišlo mailem na adresu organizace LPGA v neděli, den po události. Rozhodčí už pak podle pravidel neměli jinou volbu než Thompsonovou, jakkoliv se to zdá kruté, potrestat. Dvě trestné rány inkasovala za nesprávné položení míčku a další dvě navrch za špatné vyplnění vlastního skóre.

Fanoušci ji v neděli v závěru turnaje mohutně povzbuzovali, přáli jí vítězství.

„Je skvělé mít takovou fanouškovskou základnu. Diváci mi pomohli projít celým posledním kolem,“ řekla uplakaná golfistka. „Stalo se to náhodou. Neudělala jsem to naschvál. Bojovala jsem, co to šlo, a bylo skvělé vidět fanoušky na mé straně.“

Případ byl zhusta probíraným tématem i na začátku týdne, který v americké Augustě vyvrcholí vrcholným mužským turnajem Masters.

Do praxe, kdy televizní divák může ovlivňovat rozhodování na hřišti, se pustil například světový hráč číslo osm Rickie Fowler.

„Jakmile se podepíše vaše skóre na kartě, mělo by být hotovo. To je jako kdyby se najednou na něco přišlo v pondělí. Tou dobou už je turnaj odehraný a uzavřený. Nikdo by neměl mít právo zvenčí zasahovat do rozhodování rozhodčích a dělat taková rozhodnutí,“ uvedl Fowler.

Není jediný, koho se nedělní skandálek dotknul.

„Neexistuje žádný jiný sport, kde kdokoliv může někam zavolat a říct: hele, tohle byla chyba. To se prostě nestává a já nechápu, proč je golf výjimkou,“ řekl i další z hráčů Jimmy Walker.

Golfistů se posouzení situace dotklo i proto, že Thompsonová si posunutím míčku nijak výrazně nepomohla. Hrála krátký pat, který by s největší pravděpodobností proměnila i z původního místa. Míček ležel skoro stejně tak, jak měl.

„Z třiceti centimetrů od jamky přece nemine, jestli má míček milimetr vlevo nebo vpravo. Cítím s ní, protože by možná vyhrála, kdyby se tohle nestalo,“ řekl dvanáctý hráč žebříčku Jon Rahm.