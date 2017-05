Nástupkyně Spilkové jdou do akce, hraje se o 4 miliony korun

Minimálně dvacet českých golfistek si na Roztěži vyzkouší atmosféru profesionálního turnaje. Domácí profesionálky a především amatérky se objeví na Foxconn Czech Ladies Challenge okruhu LET Access, akci druhé nejvyšší evropské série. Na jinak uzavřeném hřišti Casa Serena, kde bývala seniorská tour, se tříkolový turnaj uskuteční od 22. do 24. června s dotací 40 tisíc eur.

Tvářemi turnaje jsou amatérky Františka Luňáčková, Kateřina Dolečková a Kristýna Frýdlová. "Bude skvělé si vyzkoušet atmosféru. Chci si zahrát všechna tři kola," řekla Frýdlová, která pomýšlí na cut. "Hrát doma profesionální turnaj je motivací do příštích let," přidala se Luňáčková, která stejně jako Frýdlová stihne před turnajem složit maturitu a koncem léta obě odjedou spojit golf a studium na amerických univerzitách.

Všechny mladé české hráčky dostanou šanci vykročit ve šlépějích Kláry Spilkové, od letoška první české vítězky turnaje na Ladies European Tour (LET). Spilková se ale na Roztěži u Kutné Hory neobjeví, protože má ve stejném termínu turnaj LET v Turecku. "A nehrála by, ani kdyby mohla, jelikož by tím sebrala kartu holce, které by to mohlo pomoct získávat zkušenosti," řekl manažer turnaje Petr Žák z GM Pro.

Pořadatelem turnaje s rozpočtem čtyř milionů korun je Česká golfová federace (ČGF). "Jde o pro nás historickou chvíli. Sebrali jsme odvahu a zařadili jsme se mezi promotéry, protože máme šanci dát hráčkám udělat krok dál a můžeme měnit karty na jiné turnaje," řekl na tiskové konferenci prezident ČGF Zdeněk Kodejš.

Federace má k dispozici 38 míst ve startovním poli, čítajícím 126 hráček. "Asi osmnáct karet věnujeme na výměny a zbytek rozdělíme našim. A věříme, že cut by mohlo udělat více hráček, protože trend vzestupu je patrný," uvedl ředitel turnaje a zároveň sportovní ředitel ČGF Luboš Klikar. Z profesionálek by měly hrát Šideri Váňová, Lucie Hinnerová a Eva Koželuhová.

Turnaj kategorie LET Access se v Česku hrál naposledy před třemi lety na Dýšině. Dvě domácí golfistky Karolína Vlčková a Adéla Cejnarová se tehdy umístily v nejlepší desítce.