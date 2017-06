Golfistka Vlčková je po dvou dnech na Roztěži sedmá

Nejlépe si na hřišti Casa Serena vedla Karolína Vlčková. Absolventka University of Florida, která hraje první turnaj v roli profesionálky, zahrála ve druhém kole 70 ran, celkově má skóre -1 a je na děleném sedmém místě.

"Za cut jsem ráda, ale ještě mě čeká jeden den, a to ten nejdůležitější. Ve druhém kole bylo těžší navrtání jamek a hrálo se často na zadní pozice. Navíc foukal vítr. Byl to vybojovaný výsledek a doufám, že ve finále zahraji lépe," řekla Vlčková.

Ta má odstup pouhých čtyř ran na vedoucí trio, které tvoří Francouzky Lucie Andreová, Agathe Sauzonová a Rakušanka Nina Mühlová. Všechny mají pět ran pod par.

Pro všechny amatérky jde o první postup profesionálním cutem. Nejvýš jsou teprve šestnáctiletá Patricie Macková, která se s +1 dělí o 16. místo stejně jako osmnáctiletá Hana Ryšková a o rok starší Kristýna Frýdlová. Ta byla po 1. kole druhá.

"Poprvé jsem nastupovala v profesionálním turnaji z tak vysoké pozice, takže to nebylo snadné a cítila jsem určitou nervozitu. Byl to trochu rozpačitý výkon," řekla Frýdlová.

S rezervou jedné rány prošla cutem další šestnáctiletá hráčka Gabriela Roberta Vítů se čtyřmi ranami nad par a Kristýna Abrahamová to zvládla přesně s +5. Cutem prošlo ze 124 startujících celkem 53 hráček, z toho šest amatérek.

Czech Ladies Challenge je letos největším českým dámským turnajem, jelikož akce vyšší série LET byla odvolána. Turnaj má dotaci 40 tisíc eur.

1. Andreová 137 (69+68), Sauzonová (obě (Fr.) 137 (69+68), Möhlová (Rak.) 137 (68+69), 4. Jónsdóttirová (Isl.) 138 (68+70), 5. Sobronová (Šp.) 139 (70+69), ...7. Vlčková 141 (71+70), 16. am. Macková 143 (69+74), am. Frýdlová 143 (68+75), am. Ryšková 143 (69+74), 34. am. Vítů 146 (72+74), 45. am. Abrahámová 147 (75+72) - postoupily do finálového kola, 54. am. M. Luňáčková 148 (69+79), am. Hricíková 148 (76+72), 62. am. Dolečková 149 (77+72), 74. am. F. Luňáčková 151 (78+73), am. Harcubová 151 (75+76), 82. Váňová 152 (70+82), Hinnerová 152 (73+79), am. Melecká 152 (73+79), am. Kocourková 152 (77+75), 101. am. Melichová 154 (74+80), 105. am. Krásová 155 (73+82), am. Fabiánková 155 (75+80), 109. am. Stará 156 (79+77), 112. am. Cejnarová 157 (82+75), 116. am. Marešová 158 (77+81), am. Chlostová 158 (79+79), 120. am. T. Koželuhová 160 (80+80), 121. E. Koželuhová 162 (83+79), 122. am. Poslední 163 (83+80), 124. am. Sasýnová (všechny ČR) 166 (79+87) - neprošly cutem.