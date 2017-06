Trable v Roztěži. Požár narušil golfový turnaj, Vlčková je sedmá

Kvůli požáru se finálové kolo premiérového turnaje Foxconn Czech Ladies Challenge na hřišti Casa Serena neodehrálo. Místo toho se uskutečnilo play off tří hráček, které se dělily před sobotou o vedení, a to na tři dodatečné jamky. Vítězkou LET Access Series, turnaje druhé ženské evropské ligy, se stala devětadvacetiletá Francouzka Lucie Andreová, která zvítězila nad krajankou Agathe Sauzonová a Rakušankou Ninou Muehlová.