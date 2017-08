McIlroy plánuje tříapůlměsíční pauzu od golfu. Poprvé mine finále European Tour

McIlroy po nedávném PGA Championship původně dokonce uvažoval o tom, že sezonu ukončí hned. Nakonec se však rozhodl pro obhajobu loňského titulu ve FedEx Cupu, což je play off PGA Tour sestávající ze čtyř turnajů. První startuje dnes v Old Westbury ve státu New York. Poté ještě McIlroy absolvuje začátkem října turnaj v St. Andrews, po němž sezonu ukončí.

"Potřebuju pořádnou pauzu, abych byl připraven na rok 2018," řekl McIlroy, jemuž aktuálně patří čtvrté místo v žebříčku. Jeho rozhodnutí je špatnou zprávou pro šéfy European Tour, neboť se tím pádem poprvé nezúčastní listopadového finále série v Dubaji.

"Když hrajete obě Tour, nemůžete si dát pár měsíců volno a pořádně zapracovat na své hře. Přesně tohle chci teď udělat a těším se na to," uvedl vítěz čtyř golfových majorů McIlroy.