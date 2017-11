Nejlepšími amatérskými golfisty roku jsou Zach a Kousková

Nejlepšími českými amatérskými golfisty letošního roku se stali premiérově Sára Kousková a podruhé za sebou Šimon Zach, student University of Louisville. Na XXII. Večeru českého golfu získali ocenění České golfové federace za výkon roku na profesionální scéně Klára Spilková a Stanislav Matuš.

Loni si Zach vysloužil cenu díky bronzu na amatérském mistrovství Evropy. Letos je nejvýše postaveným Čechem na světovém amatérském žebříčku (133.), vyhrál mistrovství Slovinska a nyní dva amatérské turnaje v USA. "Je to skvělý konec roku a odměna za tvrdou práci," řekl Zach po středečním úspěchu v Tucsonu.

Osmnáctiletá Kousková byla mimo jiné vyhlášena nejlepší amatérkou na profesionálním turnaji série LET Access ve Švýcarsku a skončila desátá na mistrovství Evropy žen, čímž vylepšila nejlepší český ženský výkon. Vedle Spilkové a Karolíny Vlčkové patří k českým nadějím třeba pro olympiádu v Tokiu 2020. "To mě těší, jsem opravdu moc ráda," pronesla hráčka Slavíček Golf Academy. "Sezona byla velmi dobrá a ano, lehké překvapení to bylo," řekla dojatá Kousková.

Spilková, nejlepší česká amatérka v letech 2009 a 2010, získala ocenění za první český profesionální triumf na okruhu LET, kterého dosáhla v marockém Rabatu. Matuš ovládl amatérskou anketu před deseti lety a letos se mu dařilo na německé Pro Golf Tour, odkud si zajistil kartu na druhou evropskou ligu Challenge Tour.

"Hrálo se mi letos senzačně. Jsem obrovsky pyšný, co jsem dokázal, ale je to zásluha celého Prague Golf Teamu. Tři roky zpátky jsem myslel, že snad ani nebudu hrát golf. Pomohli mi povstat z popela a teď hledím do budoucna," řekl Matuš, který je stejně jako Spilková členem národního týmu České golfové federace.

Do Síně slávy ČGF, založené v roce 2000, byli uvedeni baron František Ringhoffer a JUDr. Ludvík Vaněk.