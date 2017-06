Haka ano, pivo ne. Novozélandští ragbisté se chystají na zápas v Praze

Už jsou zase tady! Ragbyový výběr New Zealand Ambassador´s XV se potřetí chystá na mač s českým národním týmem a tentokrát do Prahy přivezl zřejmě nejlepší mužstvo. Pro reprezentaci, která je na vzestupu a nově ji povede jako trenér Jihoafričan Phil Pretorius, to bude dobrý test, pro fanoušky velký svátek. Hraje se v sobotu od 14 hodin na hřišti Tatry Smíchov.