To je síla! Ragbisté Nového Zélandu strašili turisty hakou v centru Prahy

Další svátek už je blízko. Ragbyový tým New Zealand Ambassador´s XV se v sobotu na Tatře Smíchov (14.00) postaví české reprezentaci. A hráči ze země, kde je ragby náboženstvím, se na zápas poctivě připravují. „Bude to brutální zápas,“ hlásí Trent Boswell-Wakefield, který si zahrál za All Blacks do 20 let. Novozélanďané také předvedli svou tradiční haku v centru Prahy. A byl to zážitek.