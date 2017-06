Zašlapali je! Čeští ragbisté hrdě padli, se Zélanďany teď půjdou na pivo

Byl to svátek, ale bolelo to. Oslabená česká ragbyová reprezentace v každoročním svátečním boji s výběrem New Zealand Ambassador´s XV neuhrála ani bod, zápas pro ni skončil porážkou 0:38. „Celý den čekáme na to, až si s nimi dáme pivo. Troufám si říct, že je zkusíme porazit aspoň v tom pivě,“ usmívá se reprezentant Karel Berounský.

Český tým statečně bojoval, ale soupeř byl lepší. Už v prvním poločase Novozélanďané položili čtyři pětky a ve druhé půli přidali další dvě. Zatímco Češi poprvé ve vzájemných konfrontacích skončili bez bodu.

„Hodně nás to mrzí. Byli jsme tam několikrát, tlačili jsme, ale dneska to nešlo,“ hodnotil rojník Vojtěch Havel. „Bylo to určitě tvrdé, na české poměry je to hodně rychlé ragby. Oni jsou schopní si rozhazovat dlouhé balony do šířky. Jsou na tom rychlostně líp než my.“

Hřiště Tatry Smíchov opět obsypali diváci, kteří sledovali úvodní haku novozélandského týmu. Češi byli v druhém poločase dlouhé chvíle v dvaadvacítce soupeře, k rozhodnému útoku na pětku se ale nedostali.

ČESKO PROTI AMBASSADOR´S 2015: Česko – New Zealand Ambassador´s XV 32:36 2016: Česko – New Zealand Ambassador´s XV 13:30 2017: Česko - New Zealand Ambassador's XV 0:38

„Škoda… Mně dneska přišlo, že jsme mohli položit. Hrozně moc předhozů, jinak supr zápas,“ hodnotil Havel.

Národní tým byl oslabený kvůli neúčasti hráčů Sparty, které klub neuvolnil před blížícím se extraligovým finále. Další reprezentanti také jeli bojovat na turnaj mistrovství Evropy v sedmičkovém ragby do Bukurešti.

„Měli jsme trošku míň kluků, protože jsou na sedmičkách. Ale myslím, že to bylo skvělý,“ hodnotil Havel.

Zápas si užili i borci z Nového Zélandu. A to je ještě čeká tradiční třetí poločas, ragbyová tradice, při níž se soupeři sejdou po mači na pivu.

„Pivo? My jsme přece sportovci…“ řekl sice Kieran Moffat.

Pak ale do kamery iSport.cz rozpustile mrkl.

