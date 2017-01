Chcete být mistrem světa? Šance je obrovská, MS ve fotbalpoolu se blíží

Chcete být mistrem světa? Žádný problém. Šance je velká. Mistrovství světa ve sportu zvaném fotbalpool se blíží. Že ho neznáte? Pravidla vycházejí z kulečníku, ale hraje se s fotbalovými míči. Hráč zahrává nohou bílý míč a snaží se dostat do díry buď sedm plných, nebo půlených míčů. Na závěr musí uklidit do díry černý míč. Barvy jsou stejné jako u kulečníku, díry také. „Člověk se ve fotbalpoolu rychle zlepšuje, rozdíly jsou minimální. Dá se říct, že i nováček po pár hrách může vyhrát turnaj a být mistrem světa,“ říká pořadatel šampionátu Jiří Novotný.

Hrál fotbal, v současnosti válí za futsalovou Slavii a národní tým. Tituly mu ale unikají. „Já jsem zatím věčně druhý, tituly mi unikají…,“ krčí rameny. „Se Slavií bychom teď chtěli do finále ligy. Snažíme se všechno profesionalizovat. V přípravě jsme si přidali jeden trénink, přišel kondiční trenér Lukáš Stránský. Teď máme čtyři za týden plus zápas, to je docela hodně,“ vykládá.

Jenže koruna pro nejlepšího tam pořád schází. Možná i proto před řadou měsíců rozjel Novotný v Česku nový sport – fotbalpool. „Kombinuje fotbal s kulečníkem,“ naznačuje, co se mu na novince zalíbilo a hodlá k ní přilákat i další nadšence do těchto disciplín.

A nový sport se velmi slušně rozjíždí. „Domácí turnaje běží. Bude fungovat i liga. V rámci propagace tohohle sportu jsme se rozhodli udělat i mistrovství světa. Bude to Open turnaj, člověk nemusí být členem žádné asociace. Stačí se včas zaregistrovat do 5. února a můžete být historicky prvním mistrem světa,“ láká muž slavného jména. Jeho jmenovec sbíral v rudém dresu Sparty tituly jako na běžícím pásu.

Ale mistrem světa nebyl. Překoná ho tedy v tomhle směru futsalista Slavie? „Uvidím, zda budu hrát. Máme domluvené lidi na organizaci mistrovství, kdyby ale někdo onemocněl, musel bych zaskočit,“ přiznává, že ambice v podobě titulu mistra světa nestála na prvním místě. Opět také zdůrazní, že rozdíl mezi nejlepšími budou minimální. „Nikdo se nemusí bát, že bude outsider. A co se týče těch favoritů. Tohle je šance pro každého, kdo se přihlásí,“ vábí sportovce.

Turnaj se bude hrát 18. a 19. února v novém malešickém Sportovním centru Hector. Startovat by mělo celkem 98 dvojic. Hrát by měli Američané žijící v ČR, Brazilci, pár z Vietnamu. „Co se týče Evropy, nastoupí Švédové, Dánové, Němci, Rakušané, Slováci a Ukrajinci. Bude to opravdu mistrovství světa. Dvojice budou rozdělené do skupin, každý odehraje nejméně šest zápasů.“

Nouze nebude ani o známé tváře. Je možné, že si zahraje třeba bývalý prvoligový fotbalista Roman Bednář nebo zpěvák Jakub Děkan. „Co se týče kluků z fotbalové ligy, uvidíme, co jim dovolí jejich program. Roman Bednář už nejvyšší soutěž nehraje, tam je otázkou, zda nebude někde s rodinou,“ dodává Novotný.