Unikátní exhibice: Squashista Koukal vyzve nejlepšího amerického hráče

Na české půdě je zvyklý neprohrávat. Jenže jak se sedmnáctinásobný domácí šampion vypořádá s Toddem Harritym, který je v současné době na 49. místě světového žebříčku PSA? „Doposud jsme spolu ještě nehráli, ale cíl zůstává stejný – porazit ho,“ vyhlásil Koukal, který na žebříčku PSA v současné době nefiguruje. To ale neznamená, že by Harrity úřadujícího českého mistra podcenil.

„Honzu samozřejmě znám. Vím, že vyhrál hodně PSA turnajů, je to velmi zkušený hráč. Bude určitě těžkým soupeřem, o to více bude náš duel zajímavý,“ tvrdil Harrity, který vyhrál dvakrát turnaj v New Yorku a dostal se do finále Prezident Gold Cupu v Islámábádu a Pákistánu.

O českém squashi Harrity moc informací nemá. „Ale vím, že Honza tu vyhrál mnoho titulů, je domácí legendou. Je mi ctí s ním poměřit síly,“ dodal Harrity, který se na okruhu PSA pohybuje od roku 2011. Převážnou část roku žije v anglickém Bristolu.

„V současnosti se v Americe organizují profesionální akce s velkou hráčskou kvalitou. Jezdí sem hráči z celého světa, také Egypťani,“ dodala americká jednička. A jak je squash v USA populární?

„Hodně nových kurtů přibývá. Navíc stále více vysokých škol a univerzit nabízí squashové programy, máme tedy hodně talentovaných juniorských hráčů. Myslím, že v budoucnosti u nás tento sport hodně prorazí,“ tvrdil Harrity.

VIDEO: Fanoušci se mají rozhodně na co těšit





Squashoví nadšenci či amatérští hráči mají možnost s oběma profesionály potrénovat. V pátek budou oba k dispozici při soukromých lekcích, které mají za úkol zdokonalit hru. Cena za zážitkový balíček zahrnující soukromou lekci, foto s hráči, občerstvení a vstupenku na exhibici je 999 korun. Balíček navíc zahrnuje účast ve slosovací soutěži o hodnotné ceny od Technifibre, mimo jiné o raketu Jana Koukala - Suprem 125.

Sobotní program odstartuje turnajem kategorie C pod hlavičkou České squashové asociace, exhibice startuje od 17:00. Záštitu nad prestižní sportovní akcí převzalo Velvyslanectví USA v České republice, které navíc podpořili bývalí velvyslanci v České republice Rick Graber a Craig Roberts Stapleton či bývalý americký velvyslanec ve Španělsku Fred Bush.