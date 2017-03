Vzpoura ostravského dříče: Squashista Solnický vyzve ve finále Koukala

Na mistrovství České republiky ve squashi došlo k velkému překvapení. Do nedělního finále se probojoval Jakub Solnický, když v sobotu po tuhých bitvách porazil favorizované hráče z Brna – nejdříve Martina Švece a poté nasazenou jedničku Daniela Mekbiba. Do ženského finále se probojovaly nejvýše nasazené, tedy Zuzana Kubáňová a Anna Serme. Finálové duely se rozehrají od 16:00 v pražské nákupní Galerii Harfa. Vstup je zdarma.

Výsledky zaskočily také Jana Koukala, který si jde na domácím šampionátu pro svůj osmnáctý titul. Počítal spíše s Mekbibem, či Švecem. Oba se v sezoně dostali do finále turnajů PSA, měli fazonu. Jenže oba dva porazil po bitvách Jakub Solnický!

„Zahrál fantasticky. Oba zápasy a jeho postup do finále, to je možná největším překvapením v historii domácích mistrovstvích turnajů. Každopádně jeho výhry jsou absolutně zasloužené,“ řekl Jan Koukal, který se o svůj další titul popere v nedělním utkání od 17:00.

Jak to Solnický dokázal? Sám neví… Daniela Mekbiba do té doby neporazil, se Švecem dva roky prohrával. „Pořád tomu nemohu uvěřit, je to můj životní úspěch,“ radoval hráč z Ostravy, který ve čtvrtfinále vyřídil Švece 3:1 na sety, a poté v pěti setech zdolal Mekbiba.

„Všechno mi šlo do karet. Mekbib hrál těžké utkání s Viktorem Byrtusem, měl to v nohách. S Martinem mi to také sedlo.“ Navíc Solnickému během pauz občas poradil také Koukal. „Na tom jsme se vůbec nedomlouvali. Poradil mi, ať se vezu na vítězné vlně a věřím si. Už mi ale psal, že ve finále mi radu nedá,“ rozesmálo Solnického, jehož výkon ocenil i Švec: „Kuba zahrál fakt dobře a vyhrát si zasloužil.“

Solnického hra je založená na fyzické kondici, soupeře se snaží uběhat. Je to dříč, který zároveň i trénuje. Jeho největším vzorem je Koukal. A právě s ním se utká o svůj první titul.

„Honza je pro mě inspirací, je v České republice fenoménem. Nebudu však brát ohledy, nebudu mít respekt. Chci vyhrát,“ vyhlásil Solnický, který přes večer promyslí strategii. To Koukalova hra jde zatím podle plánu – doposud neprohrál ani set, v semifinále porazil Petra Martina. „Snažím se soupeře nenechat pomyslet ani na to, že by měli šanci, což se mi zatím daří. Zítra budu chtít ukončit Kubovi cestu a vyhrát,“ vyhlásil sedmnáctinásobný vítěz.

O svůj premiérový titul budou bojovat squashistky Zuzana Kubáňová a Anna Serme. Ta v loňském roce prohrála z několika mečbolů, což bude chtít odčinit. Jejich přípravy směřovaly právě na tento okamžik. Kdo se stane novou královnou? To ukáže zápas od 16:00.