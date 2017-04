"Aleš" ožívá, v Radotíně začíná lakrosový Memoriál! S Kustody, Titány i mistrem světa

"Letos se na umělé trávě radotínského Sokola představí jednadvacet týmů z patnácti zemí, hned pět je ze zámoří, a fanoušci se můžou těšit na celkem 59 zápasů. Novinkou je, že obě semifinále se uskuteční už pátek večer, finále je pak na programu v sobotu od 20 hodin," odkryl harmonogram našlapané lakrosové akce člen organizátorského týmu Antonín Gottwald.

Memoriál, u jehož zrodu byla před 24 lety tragická událost - smrt hráče radotínských Custodů Aleše Hřebeského, se v lakrosové komunitě těší mnoha přívlastkům, „turnaj s největší mezinárodní účastí na světě“, namátkou. Superlativ sedí, tři roky nazpět vyhrál třídenní klání irokézský tým Kahnawake, 2015 a 2016 slavily kanadské týmy, Pioneers a naposledy vloni Alberta.

Největším diváckým lákadlem jsou ale tradičně jednotliví zámořští hráči se zkušenostmi z profesionální NLL, skutečné hvězdy svého sportu. V dresu Green Gaels se i letos představí kanadský mistr světa a člen Hall of Fame Gavin Prout. Jde o borce, který dokázal za svou kariéru nasbírat v profesionální NLL 989 bodů a má ve své sbírce vítězství v juniorském Minto Cupu i seniorském Mann Cupu.

"Atmosféra je tu pokaždé tak skvělá, že se sem chce každý vracet. A to vždycky, když se Memoriál koná, já nejsem výjimkou. Pokaždé, když jsem přijedu, cítíme, že jsme tu opravdu vítaní, to je úžasné," přiznal Prout ve filmovém dokumentu "21", který mapoval loňský 23. ročník.

VIDEO: Podívejte se na film z loňského Memoriálu





Další hvězdou Gaels bude snajpr Jonas Derks, který ve stejné soutěži nasbíral 345 bodů. Zrak fanouška pokochá svou hrou i Erik Turner, absolvent a hráč prestižní Cornell University, který v loňském finále dovedl tým Alberty k vítězství.

"Co chcete slyšet? Tento turnaj je prostě to nejlepší, co lakros může nabídnout. Nejlepší akce, kam můžete přijet, pokud nebudu zraněný, budu se jezdit každý rok, to mi věřte," doplnil slova svého parťáka z týmu Prouta Jonas Derks.

"Turnaj navíc určitě bude ještě dál růst, o tom jsem přesvědčen. Teď ho hraje 21 týmů, ale jednou jich může být 30, 40 nebo 50," zavěštil si vloni Prout.

A kde kromě Green Gaels hledat letošní favority na zisk trofeje? O obhajobu loňského triumfu se budou pokoušet kanadští Alberta Warriors. Domácí Custodes by jim ale rádi oplatili smolnou porážku z loňského finále, kdy rozhodovalo až prodloužení. Černým koněm by mohli být Turku Titans z Finska, loni čtvrtí. A podcenit není možné ani tradičního účastníka z USA tým Megamen, vítěze turnaje z roku 2012.

"Turnaj začne zápasy v sedmi základních skupinách. Do osmifinále postoupí první dva týmy. Domácí Custodes vstoupí do Memoriálu středečním odpoledním zápasem proti slovenskému národnímu týmu Nationals a po slavnostním zahájení v 19 hodin změří síly se skotskými Glasgow Clydesiders," nalákal fanoušky člen organizátorského týmu Jan Gottwald.

Celý turnaj můžete sledovat živě na Youtube kanálu LCC ZDE. Rozpis, statistiky, reportáže a další informace najdete na www.AHMemorial.cz. A nebo naviděnou na Sokolce, to bude nejlepší!