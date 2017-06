Místo útoku na titul byl Loukotka rád, že přežil ošklivou havárii

Český jezdec Hydro GP David Loukotka na mistrovství světa v Polsku v kategorii F350 mířil za velkým úspěchem. Po prvním závodě se držel na třetím místě a mohl snít o posunu na ještě lepší příčky. Jenže plán mu překazila ošklivá havárie, kdy mu vjel německý soupeř do cesty. Český závodník týmu Zabil.cz do něj vrazil, poroučel se z lodi, která byla natolik poškozená, že již nemohl v šampionátu pokračovat. „Dá se říct, že jsem se podruhé narodil. Mohlo to skončit hodně špatně,“ konstatoval šestatřicetiletý závodník.

V loňském roce vybojoval Loukotka titul mistra Evropy, v předchozích končil opakovaně na stupních vítězů a tuhle pozici si přál potvrdit při závodech v Polsku. Třetí místo v prvním závodě to jen potvrzovalo. Jenže pak přišel karambol. Německý závodník zkřížil dráhu svému týmovému kolegovi z Finska a nakonec na všechno doplatil Loukotka, který napálil se svým strojem do lodi soupeře. Vyletěl z kokpitu nějakých třicet metrů a hned věděl, že je konec.

„Stihnete zaznamenat, že do někoho narazíte, ale pak se zastaví čas. Je to okamžik, kdy vám nestihne proletět hlavou vůbec nic. Najednou jste ve vodě a máváte rukama a nohama, aby si vás všimli záchranáři,“ vypráví Loukotka. Zároveň spoléhal na přízeň osudu. Kolem totiž svištěli konkurenti, a kdyby došlo ke střetu, bylo by to hodně zlé. „To by se žádný rozhovor nekonal. Když jde člověk do závodů, tak s tímhle ale musí počítat,“ nebojí se pojmenovat realitu český závodník.

Tady měl kliku, nikdo jej netrefil. A co se týče nárazu, stačilo soupeřovu loď trefit o dvacet centimetrů jinak a mohlo být zle. „Naštěstí to dopadlo dobře, mohl jsem hýbat rukama a nohama,“ říká s úlevou

VIDEO: David Loukotka a jeho karambol



Jelikož v Polsku závodí často, jakmile se ocitl v péči záchranářů, požádal je, aby se mohl podívat na to, v jakém stavu je loď. Poškození se zpočátku nezdálo tak zlé. Tak se nechal odvézt k lékaři, ale brzy od něj spěchal opět k závodnímu stroji. A tam uviděl, že poškození je větší než čekal. „V tu chvíli jsem se cítil tak, jako by mi někdo umřel. Ztratili jsme šanci na titul,“ bolelo Loukotku, který v konečném hodnocení skončil i přes absenci v několika jízdách pátý. I to potvrzuje, že mohl myslet ve výsledkové listině hodně vysoko.

Spravit náladu si chce už brzy v Itálii, kde se jedou závody slabší kategorie F250. „Každý bourá. Já jsem teď neměl bouračku tři roky, což je můj rekord,“ přiznává s tím, že po karambolu musí umět závodník hodit těžké chvíle za hlavu. Teď ale bude startovat na rezervní lodi v nižší třídě a tu poškozenou nechá opravit.

Škody jdou do desítek tisíc a je velice pravděpodobné, že v téhle sezoně v kategorii F350 dojezdil. A to i přesto, že se jeho tým Zabil.cz snaží jezdci pomoci, jak jen to jde. Šance na parádní umístění ve vyšší třídě byla velká. „Bolí nás to. Já také jezdím tvrdě, ale s respektem k soupeřům i pravidlům,“ dodává. Ale pro soupeře má částečně pochopení. „Bylo to mistrovství světa, tam se neuhýbá.“

V těžkých chvílích si léčil bolavou duši doma s malou dcerkou v náručí. Věděl, že právě dítě je jeho největším pokladem. „Jsem na mateřské, tak si malé užívám. Závody jsou jedna věc, ale když mám malou v náručí, tak vím, že právě o tohle v životě jde,“ přiznává si. Když mu ale manželka říká, zda mu tohle všechno za to riziko stojí, nedá si říct a odjíždí na závody. Věří, že na těch příštích v Itálii bude mít jezdec Hydro GP více štěstí.