Squashistka Serme prohrála ve finále turnaje PSA v Arménii

Naposledy se do finále turnaje PSA dostala Serme v loňském roce, a to v Kyjevě. Před turnajem v Arménii byla první nasazená. Ve čtvrtfinále si poradila s talentovanou Egypťankou Nadeen Kotbovou 3:0 a v semifinále s Francouzkou Enorou Vilardovou 3:1.

„I když se to nezdá, byly to náročné zápasy. Finále se mi pak nepovedlo. S Melissou jsme se dostávaly do dlouhých výměn, já jsem je však nedokázala ukončit. Jsem ale moc ráda, že jsem se dostala do finále turnaje PSA,“ dodala Serme, která na turnaj do Arménie dorazila hned po play-off týmové extraligy v Polsku.

Sezonu zakončila Serme na 81. místě světového žebříčku. „Jsem s tím spokojená, jelikož mám pořád náročná studia, beru jako velký úspěch to, že se dokážu vyrovnat kvalitním hráčkám,“ tvrdila Serme, které se turnaj PSA vyhrát doposud nepodařilo.

To dokázaly zatím pouze dvě hráčky – Lucie Fialová a Olga Kolářová (Ertlová). V letošní sezoně se dostali do finále také tři čeští hráči – dvakrát Martin Švec a jednou Daniel Mekbib a Ondřej Uherka.



Squash, turnaj série PSA v Jerevanu (5000 USD, Arménie), finále:

Melissa Alves (Fr.) – Anna Serme (1/ČR) 3:0 (4, 5, 2)