Dostane squash šanci na olympiádě? Šance jsou prý velké!

Čeští squashoví hráči se poprvé zúčastnili Světových her. Maximem v polském městě Vratislav bylo 2. kolo, do kterého se dostal Jan Koukal. Úspěchem byl výsledek české hráčky Anny Serme, která dokázala zvítězit ve finálovém utkání plate a získala 17. místo. Ve finále utkáních hlavních pavouků si zlaté medaile zajistili oba dva nejvýše nasazení hráči – Francouzka Camille Serme a Němec Simon Rösner.

Squash už dlouhou dobu usiluje o to, aby se stal olympijským sportem. Vyhlídky jsou nyní čím dál více pozitivnější a jsou vázány na to, jaké město bude Hry pořádat v roce 2024. Ve hře je totiž Paříž nebo Los Angeles. „Vzhledem k tomu, že předseda světové federace squashe je Francouz, tak si přejeme, aby pořadatelství dostala Paříž. Myslím si, že šance dostat se tam by byla daleko větší než v případě Los Angeles,“ řekl Tomáš Fořter, generální sekretář České asociace squashe.

Test tak mohl představovat jubilejní desátý ročník Světových her. Jak však proběhl? „Měl velmi dobrou úroveň. Jen tomu vadila skutečnost, že nedorazila úplná světová špička. Ti nejlepší hráči se v polovině léta připravují na novou sezonu,“ vysvětlil Fořter, který v Polsku byl zároveň jako rozhodčí.

A rozhodoval také mužské finále. „Bylo moc dobře, že se dařilo hlavně Francouzům, odvezli si zlatou a bronzovou medaili. Slyšel jsem, že Francouzi o squash opravdu stojí. Pokud bude v roce 2024 pořádat Hry Paříž, věřím, že se do programu protlačíme,“ doplnil Fořter.

Optimistická je také Zuzana Kubáňová, aktuální domácí šampionka a mistryně světa v racketlonu. V Polsku prohrála v prvním kole, i tak si turnaj užila. „Pro mě osobně to byl nejlépe obsazený turnaj, jaký jsem zažila. A pokud by se přihlásili všichni dobří hráči, ani bychom neměli šanci se Světových her zúčastnit,“ dodala Kubáňová, která si všimla jednoho momentu: „Na utkání prvního kola dorazili fandit také členové Českého olympijského výboru. Hodně se zajímali o pravidla, jak často dochází k hádkám, zda je možné ze strany diváků ovlivnit rozhodčího atd. Odezva od nich nakonec vypadala pozitivně.“