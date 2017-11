Hrál v Barceloně, nyní válí za Spartu. Znám se s Neymarem, říká futsalista Wilde

Vyhrál vše, co se dá. Brazilský futsalista Wilde s reprezentací dvakrát ovládl mistrovství světa, dva triumfy má i v Lize mistrů, k tomu celkem osm titulů v nejprestižnějších evropských ligách. Šest let rozdával radost v Barceloně, kde se potkával i s fotbalovými megahvězdami Messim či Neymarem. O angažmá v katalánském velkoklubu mluví jen v superlativech. „Po pravdě se říká, že je to víc než klub,“ hlásí se k ní hrdě 36letý futsalista. Aktuálně válčí v české lize za Spartu, kterou čeká v neděli od 20:00 bitva s Chrudimí. Přímý přenos utkání dvou největších favoritů na titul sledujte na iSport.cz >>

Ve svém sportu je hvězdou první třídy. Jeho letní přesun do Sparty znamenal v českém futsalu velký boom. Takový hráč tu ještě nebyl. Očekávání Wilde zatím naplňuje. V devíti ligových zápasech nastřílel 19 gólů a je nejlepším střelcem ligy. V posledním utkání na palubovce Mělníka nasázel dokonce dvojitý hattrick. „Kvalita ligy mě překvapila, akorát je vidět, že většina hráčů hraje ještě fotbal,“ říká.

Proč jste v létě zvolil zrovna Spartu?

„Měl jsem smlouvu s Dinamem Moskva, kde ale byly finanční problémy a musel jsem skončit. Navíc už to bylo pozdě, týmy byly hotové. Pak jsem dostal nabídku od Sparty. Spojil jsem se s Marcelem, se kterým se dlouho znám, že je taková možnost. Nakonec rozhodla známost s ním a rozdíl v cestování. Létat z Prahy do Lisabonu, kde mám rodinu, je obrovský rozdíl než odněkud jinud. Tady sednu do letadla a za chvíli jsem u rodiny. Trenér mi dává volno, když máme mezi zápasy delší pauzu. Třeba před měsícem jsem byl na čtyři pět dní doma. Za týden poletím znovu. Když letím ráno, už stihnu oběd s rodinou. Takže fakt, že to mám blízko domů, hrál velkou roli.“

Co jste před příchodem do Sparty věděl o českém futsalu, případně České republice?

„Nevěděl jsem, jak je česká liga kvalitní, ale věděl jsem, že vždycky byly dva tři týmy ve špičce. Po příchodu jsem poznal, že kvalita ligy je o něco větší, než jsem si myslel. Že můžete hrát dobré zápasy proti dobrým týmům. Líbí se mi tým, město, chování mezi všemi lidmi v klubu. Jsem rád, že tu jsem.“

Máte v Praze nějaké speciální místo, kam rád chodíte?

„Je hodně míst, kam chodím sám nebo i s kluky z týmu. Na Staroměstské náměstí, na Pražský hrad a do různých pěkných restaurací. Praha je hezká, je tu spoustu míst, kam se dá zajít.“

Kádr Sparty je napěchovaný cizinci. Moc českých slovíček jste tak asi nestihl pochytit, je to tak?

(usměje se) „Ne, neumím nic.“

Říkal jste, že vás česká liga kvalitou překvapila. Jak si ale vede ve srovnání se španělskou či ruskou nejvyšší soutěží?

„Rozdíl je velký. V ruské lize se z 12 týmů utká minimálně šest o titul. Ve španělské lize je to samé, taky tam může šest týmů hrát o titul, ale stejně si to ve finále nakonec rozdají Inter Movistar s Barcelonou. Pokud se zde do budoucna bude vše směřovat k profesionalizaci futsalu, level české ligy se zvedne. Očekávám, že se soutěž více zkvalitní.“

Co říkáte na kvalitu českých hráčů?

„Ještě jsem nehrál proti všem týmům, ale viděl jsem kvalitní české hráče. Akorát je vidět, že většina hráčů ještě hraje fotbal, že nejsou profesionálové. Není to jako ve španělské nebo ruské lize, kde hrají profíci. Právě profesionalizace by pomohla k zvednutí úrovně hráčů. Kdyby se více trénovalo, dělalo více taktických věcí, pak se to zvedne. Navzdory tomu mě kvalita českých hráčů překvapila.“

Jaké bylo působení v Barceloně, kde jste strávil šest let a pomohl vystřelit klub mezi totální evropskou špičku?

„O Barceloně se popravdě říká, že je více než klub. Než jsem tam přišel, nic nevyhrála. Vedení fotbalu se v té době rozhodlo, že bude finančně podporovat i futsal. Tím vzrostla kvalita a s mou generací přišly i úspěchy. Měli jsme skupinu hráčů, kteří si to tvořili. Měli jsme veškerý servis, jaký měli fotbalisté, ale i třeba házenkáři nebo basketbalisté. Do haly se tam vejde přes osm tisíc diváků, začali chodit diváci z fotbalu a udělali neskutečnou atmosféru. Celé si to sedlo, a proto začaly být úspěchy.“

Čeští basketbalisté Tomáš Satoranský nebo Luboš Bartoň, kteří dříve působili v Barceloně, říkali, že se například na obědě potkávali s Lionelem Messim a dalšími hvězdami fotbalového klubu. Bylo to tak i u vás?

„Měli jsme stejný servis, parkovali na stejném parkovišti jako ostatní. Nechával jsem si tam auto, nechával si ho tam Messi i další. To samé basketbalisté a házenkáři. Je tam celý komplex, kde jsme se různě vídali. Z tohoto pohledu je impozantní, že jsme měli všechno takřka pod jednou střechou.“

Znal jste se s některou z fotbalových hvězd nějak více?

„Měli jsme mezi sebou kontakty. Znám se s Rafinhou. Když do Barcelony přestoupil Neymar, tak jsme se taky seznámili. Ale na kafe jsem často chodil spíše s jinými, především kapitánem házenkářů Víctorem Tomásem a basketbalistou Marcelinhem.“

Sbíral jste úspěchy na klubové úrovni, s Brazílií jste dvakrát vyhrál mistrovství světa. Stavíte nějaký úspěch výše než ostatní? Dá se to vůbec porovnat?

„Nerad to srovnávám, každý úspěch znamená něco jiného. Stát se dvakrát mistrem světa s národním týmem je něco jiného, o tom sní každý brazilský kluk. A ještě doma. Ale zase jsem vyhrál ligu s Murcií, pak jsem šel do Barcelony a vyhrál všechno, co se dalo. Každý úspěch má své místo a nejde říct, že něco je lepší nebo horší.“

V neděli vás čeká ligový šlágr proti Chrudimi. Co od zápasu očekáváte?

„Je to jasné. Chceme vyhrát! Chceme ukázat, že s dlouhodobým mistrem ligy můžeme odehrát vyrovnaný zápas. Jsem rád, že se zranění kluci (Amadeu, Belej) vrací. Oba dva jsou vynikající hráči, a proto jsem rád, že budeme téměř v kompletní sestavě. Uděláme všechno pro to, kvůli nám, kvůli divákům, kvůli jménu Sparty, abychom je porazili, vedli ligu a měli proti Chrudimi bodový rozdíl.“

V kariéře jste vyhrál prakticky všechno. Co vás ještě táhne dopředu?

„Motivace je jasná. Mám rád výhry, chci vyhrávat další tituly, teď samozřejmě tady v Česku. To je moje prvotní motivace. Chci vylepšit jak své statistiky, tak i týmové. I když už mám nějaký věk, tak se každým dnem snažím v něčem zdokonalit.“

VIDEO | Marketingový ředitel Jaromír Blažek na tiskové konferenci před sezonou