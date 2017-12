Krpálek předvedl velkolepý návrat, na Grand Slamu v Tokiu získal stříbro

Judista Lukáš Krpálek se po pětiměsíční pauze zaviněné zraněním vrátil ve velkém stylu a na Grand Slamu v Tokiu získal stříbro ve váhové kategorii nad 100 kilogramů. Ve finále prestižního turnaje svedl velkou bitvu s mladým Japoncem Juseiem Ogawou, byl po většinu zápasu lepší, ale v 11. minutě prodloužení dostal sporný trest. Dařilo se také Davidu Klammertovi, kterému ve váze do 90 kilogramů těsně unikla medaile a skončil pátý.

Olympijský vítěz z Ria Krpálek usiloval o třetí letošní zlato; v dubnu triumfoval na Grand Prix v Antalyi a v červenci v čínském Chu-che-chao-tche. Následně si ale vážně poranil kotník a přišel o účast na mistrovství světa.

I když ho noha stále limituje, hned po návratu potvrdil, že po lednovém přestupu do nejvyšší váhové kategorie se již zařadil mezi největší favority. Úspěch v Tokiu je o to cennější, že cestou do finále musel zdolat dva Japonce. A Japonsko na domácím turnaji posbíralo 32 medailí.

Po hladkém postupu přes Mexičana Josého Cuevase narazil Krpálek ve čtvrtfinále na obhájce vítězství Takešiho Odžitaniho. A i když prohrával na wazari, dokázal duel otočit a vyhrát na ipon.

V semifinále pak udolal loňského asijského šampiona Kokora Kageuru až ve čtvrté minutě prodloužení na ipon. Uštědřil mu teprve čtvrtou porážku z 26 utkání v kariéře a vrátil mu prohru z únorového turnaje v Düssseldorfu.

"Potkáváme se i na kempech a známe se dobře. Bylo těžké na něj něco vymyslet. Už jsem viděl černo a modlil se, ať je konec. Ale moc jsme chtěl do finále, protože získat medaili na takovém turnaji je něco úžasného," řekl po semifinále České televizi Krpálek.

To ještě nevěděl, co ho čeká ve finále. Místo běžných čtyř minut strávil na tatami celkem 15 minut. Po většinu z nich byl aktivnější a chodil do chvatů, ale velmi stabilní Ogawa dokázal vše ustát. Na začátku prodloužení sice rozhodčí přiřkl japonskému judistovi wazari, ale šlo o nebezpečný hod v páce, což je nedovolená technika, a Ogawa měl být vyloučen. Sudí místo toho wazari zrušili a nechali pokračovat v zápase.

Krpálek byl nadále aktivní, ale sudí nedali soupeři trest za pasivitu. Naopak po jednom z mála útoků Ogawy potrestali trestem Krpálka, který se tomu hodně divil.

Životní úspěch těsně unikl Klammertovi, který v Tokiu potvrdil dobrou letošní formu. V prvním kole si poradil po dvou wazari s Číňanem Čao Č'-tchao, ve druhém pak zdolal Korejce Čun Čung-wona. Ve čtvrtfinále porazil i Gruzínce Ušangiho Margianiho, světovou dvanáctku, kterému vrátil porážku z osmifinále letošního mistrovství světa.

Až v semifinále nestačil Klammert na Japonce Jusukeho Kobajašiho a v boji o bronz podlehl dalšímu domácímu judistovi Šoičirimu Mukaiovi na wazari. Letošní medailista z kontinentálních turnajů v Minsku a Katowicích si i tak vylepšil maximum na Grand Slamech, kde byl dosud nejlépe sedmý.