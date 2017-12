Squashista Mekbib před životní šancí: hraje o MS a nejlepší stovku!

Poprvé v kariéře se squashista Daniel Mekbib podívá na mistrovství světa jednotlivců. Již v pátek nastoupí v Manchesteru do prvního kola kvalifikace proti nenasazenému Juanu Camilo Vargasovi z Kolumbie. Naposledy byl český hráč na tak vrcholné akci před šesti lety. Česká jednička má navíc super motivaci – pokud na světovém šampionátu uspěje, posune se do první stovky nejlepších hráčů. „Tenhle cíl jsem si vytyčil před začátkem sezony. Pokud se to povede, budu moc rád,“ tvrdil Mekbib z brněnské Viktorie.