Jedinečná romantická Valentýnka? Darujte Váňova koně!

Kůň na Valentýna, to je romantika! Zvlášť, když podílet se na vlastnictví koně nemusí být výsadou milionářů. Dostihový klub iSport.cz se chystá na druhou sezonu, v níž si znovu pronajme sedmiletého hnědáka Theophila slavného trenéra Josefa Váni. Klub je otevřen všem. A jako dárek pro den zamilovaných nabízí speciální valentýnské certifikáty v cenách od 1500 korun.

Dostihový klub iSport.cz se v loňském premiérovém roce stal se sedmdesáti členy historicky nejpočetnějším dostihovým syndikátem v Česku. Od trenéra Josefa Váni si pronajal hnědáka Theophila, který v srpnu v Pardubicích vyhrál jeden z přípravných dostihů a vrcholem sezony pro něj bylo druhé místo v prestižním Poplerově memoriálu, který se běžel v den Velké pardubické.

Zatímco ve vyspělých dostihových zemích jako je Anglie, Irsko, Švédsko a Francie jsou podobné hromadné syndikáty běžné, v Česku jde o první projekt podobného typu. Hned v prvním roce však přilákal sedmdesát členů a tento počet je už dva měsíce před startem nové sezony překonán.

„V podstatě je to kopírování normálního dění na západě. Tam jednoho koně vlastní tři sta lidí, všichni se přijedou podívat na jeho závod. Pokud se jim s koněm podaří uspět, tak to náležitě oslaví. A pokud se jim nepodaří uspět, tak to taky náležitě oslaví,“ usmívá se Váňa.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Zájemci se mohou hlásit na stránkách www.dkfans.cz, s dotazy se mohou obracet na adresu dostihovyklub@seznam.cz. Klubové poplatky na nadcházející sezonu stojí 1500 korun (individuální členství), 2000 korun (párové členství) a 3000 korun (rodinné členství).

CO JE DOSTIHOVÝ KLUB ISPORT.CZ

Veřejnosti otevřený dostihový klub, který si klade za cíl vlastnit jednoho či více dostihových koní a umožnit tak členům za minimální roční poplatek prožívat pocity majitelů závodních koní. Klub zahájil činnost na podzim 2015 a v současnosti si pronajímá hnědáka Theophila od majitele a trenéra Josefa Váni, u Jockey Clubu je registrována stáj Dostihový klub iSport-Váňa.

THEOPHILOS

Sedmiletý hnědák, nadějný překážkový kůň, kterého trenér Váňa připravuje s výhledem na budoucí start ve Velké pardubické. V minulé sezoně se účastnil čtyř dostihů, jednou vyhrál. Největším úspěchem bylo druhé místo v Poplerově memoriálu, který se běžel v říjnu jako poslední dostih před Velkou pardubickou.