Dostihový klub: Váňa ukázal, jak krotí zlobivého Theophila

Tráva ve výběhu laská oči jarní zelení, vítr je silný a osvěžující a Theophilos, rošťák, který v paddocku své jezdce často zkouší jako býk při rodeu, je klidný.

„Jestli si ho chce někdo opatrně pohladit, tak klidně může,“ povzbuzuje usměvavý trenér Josef Váňa skupinu členů Dostihového klubu, kteří dorazili do západočeské Bohuslavi navštívit sedmiletého Theophila.

V minulé sezoně tenhle osobitý kůň naplnil příběh premiérové sezony Dostihového klubu iSport.cz, který si klade za cíl přiblížit lidem za minimální roční poplatek pocity majitelů závodních koní.

Theopilos Sedmiletý hnědák, nadějný překážkový kůň, kterého trenér Váňa připravuje s výhledem na budoucí start ve Velké pardubické. V minulé sezoně se účastnil čtyř dostihů, jednou vyhrál. Největším úspěchem bylo druhé místo v Poplerově memoriálu, jenž se běžel v říjnu jako poslední dostih před Velkou pardubickou.

Theophilos se vloni představil ve čtyřech dostizích v Pardubicích, jednou vyhrál a skončil druhý v prestižním Poplerově memoriálu. Ukázal ale také svou skotačivou stránku, v prvním dostihu v zelenobílých klubových barvách shodil jezdce a skončil na tribuně mezi fanoušky.

„Zlobí v paddocku. Když na něj sedne žokej, tak většinou chytne nerv,“ líčí Váňa, který přes zimu pracoval na tom, aby se talentovaný kůň zklidnil. „To stářím odejde. Až mu bude dvanáct, bude chodit jak beran!“

Návštěvníkům z dostihového klubu Theophilos ukázal pohodovější stránku své povahy. Když ho principál Váňa držel za otěže, nechal se bez potíží hladit.

A klidně čekal, než se pustil do radovánek s dalšími koňmi ve výběhu, mezi nimiž byl například Zarif, jeden z každoročních favoritů Velké pardubické. „Doufám, že jsme to zvládli, aby moc nezlobil, a že to snad všechno bude v pořádku. Trenérka říká, že je ve formě, že už by mohl běžet dostih,“ říká Váňa s odkazem na svou ženu Pavlu, která v části tréninkové centrály v Bohuslavi o Theophila pečuje.

Do prvního startu má ale Theophilos ještě několik týdnů času. Jednou z variant je 1. května start v Prvomájové steeplechase v Lysé nad Labem. Další možností je 8. květen, kdy se v úvodní dostihový den pardubického překážkového závodiště běží tradiční Úvodní Cross Country Koroka. „Ještě na to máme měsíc,“ usmívá se Váňa.

Pro Theophila, který s překážkovou kariérou začal teprve předloni, bude letošní sezona znamenat zkoušku, jestli obstojí mezi nejkvalitnějšími českými koňmi. Kvůli předchozím úspěšným výsledkům má vysoký handicap a pravděpodobně tak bude startovat jenom v dostizích I. kategorie.

„Kvůli handicapu musí jenom do jedniček, možná do dvojky s vyšší váhou,“ vysvětluje Tomáš Janda, dostihový agent a jeden z klubových manažerů.

Dostihový klub iSport.cz stále přijímá nové zájemce. Členové se například mohou účastnit návštěv Váňových stájí, před dostihem mají po dohodě s pořadateli přístup do paddocku, v případě úspěchu se můžou účastnit slavnostního vyhlášení. Více informací na www.dkfans.cz.