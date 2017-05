Dostihový klub: Theophilos je na přihláškách do Velké pardubické

„Samozřejmě není podmínkou, aby letos Velkou pardubickou běžel. Ale kdyby náhodou vyhrál kvalifikaci, tak by to zase byla škoda… Ať máme jistotu, že ve Velké pardubické přihlášený bude…“ vysvětluje Josef Váňa.

Dostihový klub iSport.cz je šancí pro všechny, kteří chtějí zažít, jaké je to vlastnit dostihového koně. V současnosti je v druhé sezoně a stejně jako loni si od trenéra Váni pronajímá nadějného překážkového koně Theophila. Klub nabízí tři druhy ročního členství – individuální za 1500 korun, párové za 2000 korun a rodinné za 3000 korun. Členové mají přístup na dostihové akce – návštěvy stájí, na dostizích mají přístup do paddocku a v případě vítězství i na slavnostní vyhlášení.

Tak to bylo i 1. května v Lysé nad Labem, kdy kluboví členové přímo na dráze slavili Theophilovo vítězství v Prvomájové steeplechase. To je prestižní dostih a jeden z předstupňů k Velké pardubické, jak dokázal například jiný Váňův kůň Ange Guardian, který vloni Prvomájovou steeplechase vyhrál a na podzim doběhl druhý ve Velké pardubické.

„Ten výkon mě docela nadchnul, protože proti špatným koním neběžel,“ hodnotí Váňa. „Theophilos je po vítězství v Prvomájové steeplechase absolutně v pořádku, absolutně zdravý. Jeho stálá jezdkyně a trenérka by řekly, že na druhý den, jak šel do vody, byl veselý. Což naznačuje, že po dostihu moc unavený nebyl.“

Po vítězství v Lysé nad Labem vzrostl Theophilův handicap na úroveň, že je pro něj v Česku místo už v podstatě jen v dostizích první kategorie. Z variant dalších startů se Váňa kloní k druhé kvalifikaci do Velké pardubické, která se na pardubickém závodišti běží 24. června.

„Takhle by to mohlo být, ale možná by bylo dobré, kdyby se předtím někde proběhl. Jestli mu najdeme cross-country někde v zahraničí, ve Francii nebo v Meranu, to musíme ještě promyslet,“ říká Váňa.

Theophilos běžel zatím nejdelší dostih na 4200 metrů v Lysé nad Labem. Kvalifikace Velké pardubické je vypsána na trati 5800 metrů a byla by tak pro koně dalším postupným krokem směrem k Velké pardubické, která je ještě o víc než kilometr delší. Podle trenéra Váni by s delší distancí neměl mít problémy.

„To se musí vyzkoušet, já si myslím, že ne, ale ukázaná platí,“ říká Váňa.