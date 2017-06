Theophilos kvalifikaci na Velkou zvládl. Bude to bombarďák, věří Stromský

„Až se to Theophilos ještě trochu víc naučí, bude to bombarďák,“ hlásil v cíli žokej Stromský. „Já jsem spokojený, šel bez problémů, krásně jsem se svezl.“ Spokojený byl i trenér Josef Váňa a takřka čtyři desítky spolumajitelů klubu, kteří Theophila povzbuzovali přímo v Pardubicích. „Vás tady je! Jestli vyhraje, tak na vás po rozdělení prémie ani moc nezbude,“ vtipkoval ještě před dostihem žokej Myška.

Theophilos míval problémy v paddocku při nasedání, zdálo, že vás Marku také trochu pozlobil, bylo to tak?

„Chviličku zlobil, ale to jsou jen takové nováčkovské chyby. Už se to trochu naučil, už z toho vyrostl, nebylo to tak špatné.“

Jaký jste měli průběh dostihu?

„S průběhem jsem byl spokojený, bylo vidět, že to jde poprvé. Oranice byly trošku hlubší a těžší, ale až za lesík šel úplně perfektně, potahoval. Za lesíkem už toho měl docela dost a na Angličáku udělal chybu. Nováčkovskou, ale ustál to, takže dobrý.“

Ve finiši už jste jej zbytečně netlačil?

„Konec neměl takový, jaký asi mívá, ale to je tím, že takhle těžké dostihy ještě neumí. Až se to naučí, bude to bombarďák. Já jsem spokojený a pan Váňa myslím taky. Kůň šel bez problémů, krásně jsem se svezl.“

Co jako žokej říkáte myšlence dostihových syndikátů?

„Jo, dobré. Jen jsem se trochu v paddocku lekl, to je tady nějaký zájezd? (usmívá se) Spolumajitelů tady bylo moc. Ale jo, je to zpestření. Dobré pro dostihy.“