Odstartoval prestižní seriál závodů Zimní Jezdecký pohár. Poprvé pod záštitou České jezdecké federace

Premiérově pod hlavičkou České jezdecké federace o víkendu odstartoval již čtvrtý ročník seriálu závodů Zimní Jezdecký pohár, jehož slavnostní finále je na programu Jezdeckého festivalu od 22. do 26. března v Lysé nad Labem.

Závodem ve spřežení v Hradištku začala nová sezona v jezdeckých disciplínách. Areál nedaleko Sadské si pořadatelství ještě ponechá i pro nadcházející víkend, kdy se zde bude konat úvodní parkurové kolo. Další závody budou následovat v týdenních intervalech, přičemž se pravidelně mezi sebou budou střídat parkury a vozatajství.

Skokané se kromě Hradištka podívají do Královic u Slaného a Zduchovic u Kamýku nad Vltavou. Spřežení budou soupeřit o seriálové body ve Slatiňanech na Chrudimsku, v areálu VFU Brno a taktéž ve středočeských Zduchovicích, kde se skokoví jezdci a vozatajové potkají druhý březnový víkend.



Celý program pak vyvrcholí prestižním finále v Lysé nad Labem. „Účastnil jsem se posledních dvou ročníků Jezdeckého festivalu a vzpomínám na to velmi rád. Plné tribuny diváků dokážou vytvořit krásnou atmosféru, kterou si každý závodník užívá,“ popsal akci Jaroslav Hatla, dvojnásobný republikový šampion a účastník olympijských her v Aténách a Pekingu, pro server Jezdci.cz.



Atraktivní seriál se letos poprvé uskuteční pod hlavičkou České jezdecké federace, která pokryje náklady na finanční odměny udílené jezdcům a vozatajům v celkovém pořadí jednotlivých kategorií seriálu na prvních třech místech.

„Pro podporu Zimního poháru 2017 jsme se rozhodli z toho důvodu, že jedním z cílů České jezdecké federace je i snaha o propagaci všech jezdeckých disciplín, které jsou pod ní zařazeny.

Tento seriál tedy zcela zapadá do naší strategie, jelikož při finále, které proběhne v Lysé nad Labem, budou mít diváci možnost již tradičně zhlédnout kromě skokových a vozatajských soutěží i ukázky z všestrannosti, pony sportu a drezury,“ vysvětlovala Olga Plachá, prezidentka ČJF.



V Zimním Jezdeckém poháru se představí ti nejlepší čeští jezdci a vozatajci. Jen vozatajských závodů v Hradišťku, které se konaly o tomto víkendu, se zúčastnilo přes padesát spřežení. V královské kategorii čtyřspřeží zvítězil Jiří Nesvačil senior, i když jej v druhém kole o pár desetin sekundy předstihl Petr Vlašic. Oba dva v rozhodující části udělali jednu chybu a po přičtení pětisekundové penalizace dosáhli výsledku lehce přesahujícího 105 bodů.