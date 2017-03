Luck Ahead na start! Dostihový smolař Stromský jde štěstí naproti

Velkou pardubickou jel čtrnáctkrát. Dvakrát se Marek Stromský v cíli radoval, ale pokaždé o triumf přišel. V roce 2008 s Amant Grisem (kvůli nedodržení kurzu) a v roce 2015 s Nikasem (nepovolené látky v těle koně). Několikrát chtěl s dostihy skončit. I proto, že z rodných Štěpánkovic na Opavsku musel na tréninky k elitním trenérům daleko dojíždět. Teď má novou motivaci.

Plány? Albertovec, Kabelková i Nikas

Společně s majitelem Jiřím Bočkem a trenérem Antonínem Ministrem rozjíždí stáj DS Albertovec. Kromě toho je Stromský domluvený na jezdecké spolupráci s trenérkou Kabelkovou, a pokud bude v pořádku Nikas, mohli by spolu na podzim opět zkusit Velkou pardubickou. „To je ale ještě hodně daleko,“ říká Stromský.

V současné chvíli se soustředí hlavně na rozjezd nové stáje. „Máme dva čtyřleté koníky, jsou šikovní,“ přibližuje žokej. „Budeme běhat v tradičních albertovských barvách (modrý dres, červená šerpa), ve kterých jsem začínal. Moc se na to těším. Do Albertovce to mám dva kilometry, jsem u koní každý den, nádhera.“

Majitel Jiří Boček pořídil pro novou stáj DS Albertovec dva čtyřleté koně. Irského valacha Luck Ahead a francouzského hřebce Waldo Pepper. „Pracují dobře, snad to bude v dostizích vidět,“ doufá Stromský. „Bude to těžké, jsou tady kvalitnější a dražší koně, my jsme nenakupovali za drahé peníze. Ale když to děláte poctivě a s láskou, tak vám to kůň vrátí.“

720p 480p 360p 240p <p>Sám už byl jednou nohou v dostihovém důchodu. Žokej Marek Stromský (42) se po druhé diskvalifikaci z prvního místa Velké pardubické rozhodl ukončit kariéru. Neměl sílu pokračovat. Nakonec si rozhodnutí rozmyslel a bude v dostihovém kolotoči pokračovat. Jeho životní kůň Amant Gris už si naopak volno užívá. Minulý týden mu bylo sedmnáct, odpočívá ve výbězích Hřebčína Albertovec na Opavsku. Podívejte se, jak se mu žije.</p> REKLAMA Podívejte se, jak si Stromského životní kůň Amant Gris užívá důchodu • VIDEO Květoslav Šimek (Sport)

Dohlíží i „důchodce“ Amant Gris

Stromského potěšilo, že je s Josefem Hájkem mladším, bývalým šéfem Hřebčína Albertovec, podařilo domluvit na pronájmu stájí i na využívání klasických barev. Právě v nich startoval Stromský s Amant Grisem ve Velké pardubické. Osmnáctiletý bělouš je v Albertovci také pořád ustájený na důchod. „Můžeme používat název Albertovec i barvy, je to pěkné gesto,“ potěšilo Stromského. „Pan Hájek starší, který tady koně před lety vrátil, by měl jistě radost. Doufám, že budeme dělat jménu i barvám čest.“

Stromský pomáhá i v tréninku. Je asistentem Antonína Ministra. „Tonda má trenérskou licenci, já se o koně starám, jsem u nich každý den,“ líčí žokej. „Tréninky společně konzultujeme, projíždíme terény. Pracoval jsem u pana Olehly nebo u pana Holčáka, něco okoukáte, zkušenosti jsou. Dáváme to společně dohromady a snad to klapne. Samozřejmě musíme tréninky přizpůsobit terénu. Albertovec má taky kopečky, ale ne tak dlouhé a táhlé jako na Valašsku u Holčáků. Takže se musíme přizpůsobit.“

Pochvaluje si atmosféru v novém týmu. „Jsme taková parta kamarádů. Teď jsme třeba stavěli skoky, protože se vloni vytrhaly, když už to vypadalo, že koně v Albertovci definitivně končí,“ líčí Stromský. „Tak jsme je stavěli znovu. Perfektní parta, super tým. Jsem za ně rád. I za to, že tady dostihoví koně zůstali. Snad nám to půjde.“

Ambice? Pro začátek skromné. „Pokud všechno půjde, chtěli bychom vyrazit na první Pardubice (8. května). Luck by měl běhat po trávě přes proutěné překážky, Walda stýply. Uvidíme podle propozic. Vyrazit můžeme i do Polska, protože to máme blízko. Těším se, je to pro mě další velká motivace.“

DS ALBERTOVEC

Luck Ahead (4 roky, hnědák, valach, Irsko)

roviny: 10 startů/ 2 vítězství

zisk na dotacích: 675 450 korun

Marek Stromský: „Byl u trenéra Petrlíka, vloni skončil druhý ve Velké jarní. Menší koník, ale skokově se jeví dobře. Uvidíme, jestli bude i na větší skoky. Spíš bych jej viděl dokola po trávě na proutěné překážky. Rovinovou třídu v sobě má.“

Waldo Pepper (4 roky, ryzák, hřebec, Francie)

roviny: 6 startů/ 0 vítězství

proutěné překážky: 3 starty/ 1 vítězství

zisk na dotacích: 15 000 korun

Marek Stromský: „Francouz, obrovský ryzák, má velká kopyta, mohl by být dobrý do Pardubic. První dostihy přes překážky odvodil, byl trochu poblázněný, hůř ovladatelný. Když se s ním bude pracovat, aby zbytečně netahal a šel zezadu, mohl by to být dobrý kůň do steeplechase.“