Váňa: Wild Danger si „vydělal“ na přihlášku do Velké pardubické

Zahajovací cross country sezony v Pardubicích vyhrál svěřenec trenéra Josefa Váni desetiletý hnědák Wild Danger (stáj Javor). V Ceně města Pardubic jej vedl žokej Jan Kratochvíl a podle Váni si tím kůň řekl o přihlášku do Velké pardubické. Dostih byl dotaván 150 tisíci korunami, vítězný tým bere polovinu.

„Wild Danger si dnes vydělal na přihlášku do Velké, tak ho asi majitel přihlásí,“ uvažoval po dostihu Josef Váňa. „Ale myslím si, že jeho stropem je kvalifikace. Není to úplný typ vytrvalce.“ Třetím místem podpořil trenérský Váňův triumf Rabbit Hawk Wing (Rabbit Trhový Štěpánov). „Mohli jsme být raz dva, ale Marcel (žokej Novák) moc brzy nastoupil a to mu bohužel chybělo v konci. Ale mít v hlavním dostihu koně na prvním a třetím místě je pěkný,“ dodal Váňa.

Vítězného koně chválil i žokej Jan Kratochvíl, který v letošní sezoně vyhrál tři ze čtyř jedničkových dostihů nad překážkami (Sundara, Theophilos, Wild Danger). „Měl jsem úplně super průběh, všechno jsem šel nejkratší stopou a věřil jsem, že se v závěru prosadí,“ komentoval Kratochvíl.

Mezi Váňovy svěřence se ve finiši vklínil šestiletý Talent (DS Kabelkovi, trenérka Hana Kabelková) s Markem Stromským v sedle. „Jsem z koně nadšený, už jsem ho chtěl v průběhu dostihu zastavit, protože vím, že zezadu nechodí,“ popisoval Stromský. „Ale když jsme přišli na trávu, tak jsem věděl, že by to mohlo být dobré. Koncovkou mě mile překvapil.“

Další z vrcholů zahajovacího pardubického mítinku - klasickou steeplechase na 3900 metrů (Irish Ambassador's Gold Cup) vyhrál svěřenec Františka Holčáka šestiletý Mustamir (Ray Racing). Vedl jej Marek Stromský. „Důležité je, aby zůstal zdravý, protože loni byl zraněný a to ho zastavilo,“ říkal trenér Holčák. „Dostih byl podle představ, jen měl být po startu blíže čelu, pokud ztratíte na startu deset délek, musíte je někde v dostihu dohnat.“

Za triumfem si totiž poměrně suverénně šel Trim s Lukášem Sloupem (Labedž-Olehla, trenér Čestmír Olehla), vypracovali si až dvacetidélkový náskok. Jenže na třetí překážce od cíle padli a ve finiši pronásledovatelů byl nejlepší Mustamir. „Nevěděl jsem, jak na tom bude po zranění, ale je to určitě dobrý kůň,“ chválil Stromský. „Začal jsem trochu laxně, ale věděl jsem, že dnes je půda měkká, že to vedoucí kůň asi nevydrží, což se stalo. Věděl jsem, že má Mustamir velké zrychlení a jen to potvrdil. Ukázal, že je koněm pro velké věci.“

VÝSLEDKY PARDUBICKÝCH DOSTIHŮ

Cena města Pardubic - Úvodní cross country (steeplechase crosscountry, 4500 m, dotace 150.000 korun): 1. Wild Danger (ž. Kratochvíl, tr. J. Váňa st., stáj Javor), 2. Talent, 3. Rabbit Hawk Wing.

Irish Ambassador's Gold Cup (steeplechase, 3900 m, dotace 150.000 korun): 1. Mustamir (ž. Stromský, tr. F. Holčák, stáj Ray Racing), 2. Dangerous Gleam, 3. Kifaaya.

Další dostihy: I. Lodgian Whistle (ž. Myška) - Medic - Nancy, II. Nikan (Mach) - Linngar - Desson, III. Jantar (Tůma) - Modena - Četař, VI. Tymian (Odložil) - Izynka - Tzigane du Berlais, VII. Salam (Benš) - Chicago - Glover, VIII. Bukhari (Ferhanov) - Maximus - Trivero.