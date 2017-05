Nikas dostává zabrat v kopcích, v nové stáji už nestojí jak píchlé kolo

Prvních pár dní stál v nových boxech jak píchlé kolo. Smutný, netečný, pohublý. Kůň Nikas, diskvalifikovaný vítěz Velké pardubické steeplechase z roku 2015, se ve dvanácti letech stěhoval k novému trenérovi a do nového prostředí. Majitel Petr Kupka se jej rozhodl přesunout z Hvozdu na Prostějovsku od trenéra Stanislava Popelky do jesenických kopců ve Světlé Hoře k Čestmíru Olehlovi. Potřebovali najít novou jiskru a motivaci. Majitel i kůň.

O vítězství ve Velké pardubické před dvěma lety přišli. V moči Nikase se po dostihu našly stopové prvky zakázaných látek kofeinu a theobrominu, byl diskvalifikován. Tým trenéra Stanislava Popelky sice dodatečně vysoudil 2,34 milionu korun jako odškodné od výrobce vadného krmiva, ale pachuť zůstala. I proto se majitel Petr Kupka rozhodl pro radikální změnu.

Do hor! Tady trénoval i Železník

„Po všem, čím jsme si prošli, jsem ztratil motivaci,“ nezastíral Kupka. „Chci dělat koně pro radost a tu mi dopingové události vzaly. Potřeboval jsem změnu, nový impulz, proto jsem změnil trenéra. Tím nechci hanit práci trenéra Popelky, to vůbec ne, pracuje velmi dobře.“

Nikase se rozhodl přestěhovat k Čestmíru Olehlovi do Světlé Hory. Na místo, kde trénovali například legendární Železník nebo Registana. „Pan Kupka přišel s tím, že potřebuje nový impulz,“ líčí Olehla. „Zvažoval, jestli je stěhování pro dvanáctiletého koně dobře. Nikas už sice jednou místo tréninku měnil, když šel od Luboše Urbánka ke Standovi Popelkovi, ale to mu bylo pět. Takže jsme čekali, jak stěhování zvládne a jak se k němu postaví.“

Prvních pár dní byl Nikas poněkud apatický. „Stál jak píchlé kolo,“ řekl doslova Olehla. „Skleslý, nic moc jiskra v oku, žádné nadšení. Ale to trvalo tak čtyři dny, pak začal být veselejší. Teď už se rozkoukal, je v pohodě. A když za ním přijdete, má zájem, hned vám okusuje bundu.“

V tréninku už dostává Nikas „zabrat“. Zatrénoval si i s Hegnusem, který je znovu připravovaný pro Velkou pardubickou v níž byl loni při své premiéře pátý. „Trochu se koníci zafoukli,“ popsal trenér Olehla video, na kterém Hegnus, Nikas a Nechius vydýchávají únavu po tréninku. „Inu, měkký terén, velký kopec. Těžko na cvičišti... Chci si Nikase ověřit a otestovat. Na pohled sice moc extra nevypadá, je hubený, ale všichni tvrdí, že takový je celý život. Že kdyby přibral, tak by neběhal. Ale na mé gusto nemá svalů moc. Přikrmíme, bude víc pracovat. Ukázaná platí.“

Popelka: Vykrmený Nikas neběhá

Podobně o Nikasovi mluvil i jeho bývalý trenér Popelka. Také jemu se exteriérově nelíbil. „Není líbivý kůň, je takový kostnatý, hrají na něm žebra a kyčle mu lezou,“ říkal Popelka. „Nevypadá to dobře, ale ten kůň má nejlepší formu, právě když takhle vypadá. Zkoušeli jsme jej vykrmit, aby zesílil, ale to zase neběhal. Možná i proto je vytrvalec.“

Z Nikasova odchodu Popelka pochopitelně nadšený není. „Jestli pan majitel ztratil motivaci, tak mu přeju, aby ji našel jinde," řekl Popelka. Na druhou stranu, i k němu se jeden zkušený stýpler stěhoval. Od trenérky Lenky Horákové převzal dvanáctiletého Universe of Gracie, který už byl ve Velké pardubické čtvrtý (2014) a třetí (2015).

„Když přijdete o koně, je to vždycky nepříjemná věc, i já si tím prošel,“ nezastírá Olehla. „Pro mě je to velký závazek, nechci Nikasovi kazit jméno. I když jej tedy zatím znám spíš jako smolaře, který často nedokončil a když už mu Velká konečně vyšla, dopadlo to průšvihem a diskvalifikací. Nikas i přes ty roky vypadá, že by v sobě pořád mohl mít slušný potenciál. Věřím, že se to potvrdí.“

Ve čtvrtek vyjde první seznam jmen přihlášených do letošní Velké pardubické. Nikasovo jméno by v něm nemělo chybět.