Populární Moula je zpátky. Na Velkou pardubickou si musí vydělat

„Jeho návrat nás stál nemalé peníze, takže jsme nechtěli riskovat celý dostih,“ líčí trenér Uhl. „Dohodli jsme se s Markem, že jej nechá skočit čtyři pět skoků a pak jej vezme zpátky. Marek nechal Moulu jít nakonec skoro celý dostih, tak trochu proti plánu, ale kůň vypadá naprosto v pořádku. I Marek hlásil, že to bylo všechno v pohodě, jen bylo znát, že dva roky neběhal. Chtěli jsme začít opatrně. Čas ukáže, kam by se mohl Moula zase dostat.“

Ve Velké pardubické 2014 doběhl Moula čtrnáctý. V další sezoně měl kvalifikaci splněnou znovu, ale po dostizích ve Světlé Hoře jej trenér Uhl stáhnul. Moulu trápila bolavá šlacha. Dva roky se léčil. „Nebylo to nic vážného, ale takové na nic,“ popisuje Uhl. „Nebyl na tom tak, aby mohl kvalitně trénovat a závodit, takže jsme mu nechali čas. A když se teď na něj přes zimu díval veterinář, který dává dohromady koně i Váňovi, tak nám ještě doporučil menší operační zákrok. Aby byla větší jistota. Řekli jsme si, že to zkusíme, abychom měli pocit, že jsme pro jeho zdraví udělali maximum.“

Hnědák Moula (Iron Ladies Ostrava, číslo 6) s Markem Stromským v sedle překonává jednu z překážek v Pardubicích • Foto Bohumil Křižan

Další dostih by měl jít Moula v Pardubicích za tři týdny. Při druhé kvalifikaci na Velkou pardubickou. Že by sám časem znovu uvažoval o startu v nejprestižnějším překážkovém dostihu? „Když si na to sám vydělá, tak jo,“ reaguje trenér. „Nechceme to pokoušet za každou cenu. Není zase tak těžké koně do Velké dostat, ale stojí to dost peněz. A čekat na nějaký zázrak, že všichni popadají? To se mi nechce. Navíc to děláme za svoje, to je něco jiného, než když můžete rozhazovat peníze druhých.“

Devítiletý hnědák prostě musí trenéra znovu přesvědčit. „O jeho kvalitách jsem vždycky pochyboval a pochybuju pořád. Moula není tak dobrý kůň jako Valldemoso,“ připomíná Uhl stájového kolegu, který byl v roce 2011 ve Velké pardubické třetí a o rok později pátý. „Až taková hvězda není. Ano, i Moula něco dokázal, umístil se, vyhrával, ale není to extraliga. Spíš takové Vítkovice ve fotbale. Tak uvidíme, jestli mě přesvědčí o opaku.“