Luck Ahead zatím štěstí neměl. Pořád se učíme, říká žokej Stromský

Snaží se jít štěstí naproti, to zůstává v nedohlednu. Žokej Marek Stromský už dvakrát vyrazil se čtyřletým koněm Luck Ahead z nové stáje DS Albertovec do Pardubic, ovšem zatím se nad proutěnými překážkami neprosadili. V premiéře skončili desátí, ve druhém dostihu žokej koně zadržel.

„Vyloženě jsme to zkoušeli, protože Luck se potřebuje zaskákat, je mladý a musí se učit,“ říká Stromský. „Navíc nemáme v nové stáji pořád hotovou cvalovou dráhu a to nám v tréninku chybí. Bez cvalovky koně utíkat nemůžou. Pracujeme na tom, co nevidět tady cvalovka hotová bude.“

Majitel Jiří Boček má v Albertovci kromě irského valacha Luck Ahead ještě stejně starého ryzáka francouzského původu Waldo Pepper. Ten ještě nevyběhl. „Waldo skákat umí. Až se oba zacválají, zkusíme to v dostizích znovu,“ plánuje Stromský. „Oba chodili roviny 1200 až 1400 metrů, přechod je trošku složitější, ale důležité je, že se to v Albertovci znovu rozjelo a majitele to baví. Hlavu si teď výsledky nelámeme, koně vypadají dobře, jsou zdraví, nebudeme na ně spěchat.“

Se Stromským koně trénuje Antonín Ministr. Na jeho doporučení si skromná stáj také pořídila ještě jednoho koně - sedmiletého Leara. „Jedna paní si jej koupila na military, byl u pana Theimera,“ říká Stromský. „Běhal roviny, v roce 2014 byl dvakrát druhý, pak měl zdravotní problémy. Skokan je to excelentní, třídu by měl mít, je po Mill Pondovi a Leontýně. Uvidíme, jak se ukáže. Na podzim, až trochu naprší, by to taky mohl zkusit.“

Ve stájích už pomáhá i žokejův syn Filip. V Pardubicích dělal vodiče, pomáhá i v práci. „Filip sice pořád hraje i fotbal, ten by byl pro něj podle mého lepší, ale koně má radši,“ krčí rameny Stromský. „Už si dal i přihlášku na dálkové studium do Chuchle, přijali jej, takže nás to asi nemine... Když může, jezdí se mnou. Takže se mu aspoň snažím alespoň něco předat.“