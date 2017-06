Theophilos běží kvalifikaci na Velkou pardubickou, povede jej Stromský

Bude to další výrazný krok v dostihovém dobrodružství, které všem zájemcům nabízí společně s legendárním trenérem Josefem Váňou Dostihový klub iSport-Váňa. Na jeho konci by mohla být účast ve Velké pardubické steeplechase. Sedmiletý hnědák Theophilos, vlastněný nejpočetnějším dostihovým syndikátem v zemi, poběží v sobotu druhou kvalifikaci na nejprestižnější překážkový dostih. V Ceně města Pardubic - Memoriálu majora Miloše Svobody (5800 metrů, dotace 400 tisíc korun, 16 hodin) jej povede známý žokej Marek Stromský. Na startu bude deset koní, včetně ostřílených matadorů Universe of Gracie nebo Modeny.