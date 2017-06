České derby ovládli totální outsideři. Jejich žokeje trestali za použití bičíku

Jiří Charvát se vypotácel ze své kanceláře na chuchelském závodišti a obličej mu zářil. „Dejte mi panáka!“ zahlásil. Zřejmě nebyl sám, kdo po včerejším Českém derby potřeboval šťopičku na uklidnění. Ve víru nejprestižnějšího rovinového dostihu v zemi se startovní naděje protočily dokola a ve finiši před užaslými tribunami utíkal Joseph, jenž odskakoval s kurzem 50:1 s Jiřím Palíkem, proti Felixovi (30:1) s Janem Rájou.

„My jsme tady pomalu ti nejstarší, tak jsme si to rozdali. Nikdo nikoho moc nešetřil. Každý to chtěl vyhrát, protože nevíme, kdy to bude příště,“ hlásil vítězný Palík, který si připsal druhé vítězství v českém derby po úspěchu z roku 2005 s klisnou Ready For Life.

Finiš byl tak urputný, že oba žokejové dostali po dostihu tresty za nadměrné použití bičíku. Palík pokutu 50 000 korun a zákaz ježdění na jeden den, Rája vyfasoval 27 500 korun a dva dny. Koně probíhali cílem bok po boku, ale Joseph byl v cíli o krátkou hlavu dřív.

„Viděl jsem to dobře, až na cílový mezník. Byli jsme druzí, jinak to všechno bylo krásné,“ hodnotil trenér Felixe Dalibor Török. „Jako všichni jsme věřili Black Canyonovi a Noble Cliffsovi. Felix byl z našich trošičku podceňovaný. O tom je to derby, o tom průběhu, cíl jasně ukázal, kdo z nich byl nejlepší.“

Törökovým hlavním esem měl být favorit Black Canyon, který do včerejška v kariéře ještě neprohrál a sázkaři ho poslali do dostihu s kurzem 2:1. Doběhl ale až desátý. Díky Felixovi skončil Törökův kůň i ve třetím klasickém dostihu sezony druhý. Ve Velké jarní ceně klisen těsně nevyhrála Polyanta, ve Velké jarní zase Noble Cliffs.

Vítězný žokej Českého derby Jiří Palík po konci závodu • Foto ČTK

„Je těžké to unést. To jsou dostihy. Třeba nás to posílí, budeme se snažit běhat a vyhrávat jiné dostihy,“ smířil se Török.

Šéf Jockey Clubu Jiří Charvát se naopak včera konečně dočkal. Joseph vyhrál s nejvyšším kurzem v derby od triumfu slušovického Bellera v roce 1978 (77:1). „Já ho vůbec nechtěl nechat běžet, protože byl nejhorší. Palík mi řekl, že tomu nerozumím. Palík si o něj zavolal,“ vyprávěl Charvát.

Joseph odskakoval jako třetí outsider, přitom nemá špatný původ. Jeho otec Lando vyhrál v roce 1993 Německé derby a o dva roky později ovládl i Japan Cup, jeden z největších světových dostihů.

Vítězný trenér Pavel Tůma na Palíkovo naléhání obětoval Fighting Lipse, jednoho ze svých koní, a poslal ho odvodit dostih.

„Jirka Palík mě celý týden přemlouval, ať to tak udělám. Kdyby to nevyšlo, tak jsem bez práce. Vymyslel to Jirka Palík, vyhrál to Jirka Palík, hotovo dvacet,“ hlásil Tůma.

Majitel Charvát v minulosti derby nevyhrál s favority Blue Coralem, Chardonnay Tchequem nebo Dickem Morrisem, teď paradoxně uspěl s koněm, kterého si sám vychoval. Josepha porodila klisna Josselin z jeho stáje.

„Měl vždycky dobré, drahé koně. Nikdy to neklaplo. Teď má koně, kterému vůbec nevěřil, a s takovým to vyšlo. Je to jeho chov. Teď si derby nekoupil, teď si to vychoval,“ usmíval se Palík.

České derby, rovinový dostih (2400 m, tříletí koně, dotace 2,5 milionu korun) - druhý díl Trojkoruny v Praze-Velké Chuchli:

1. Joseph (ž. Palík, tr. Tůma, stáj Dr. Charvát), 2. Felix (ž. Rája), 3. George Boole (ž. Šara), 4. Sir Sun (ž. Chaloupka), 5. Silver Ball (ž. Koplík). Čas: 2:29,19. Výrok: tuhý boj kr. hlava - 2 1/2 - 3 - 1 1/2 - krk.

Další dostihy:

I. Quintero (ž. Verner) - Finios - Dark Alighieri,

II. Hello Hobby (ž. Foret) - Darien - Anitschka,

III. Phu Hai (ž. Murzabajev) - Aldar - Dally Hit,

IV. Always On Sunday (ž. Vokálková) - Bonys - Fernando.

VI. Hessoesse (ž. Rája) - Luxia - Coffola,

VII. Golden Alighieri (ž. Mach) - Lianel - Rabbit Bated,

VIII. Polish Pearl (ž. Murzabajev) - Hordubal - Guillotine Shave.