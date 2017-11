Dostih za 135 milionů! Žokej Minařík bude v Tokiu na startu

„Myslel jsem si, že skončím sezónu už dříve, ale nakonec jezdím i na konci listopadu,“ říkal ve středu odpoledne v Drážďanech Minařík. Ve čtvrtek před polednem nasedl ve Frankfurtu do letadla a vydal se do země vycházejícího slunce. „Letím si to hlavně užít,“ hlásí.

Minařík už v Japan Cupu startoval dvakrát, v roce 2014 doběhl s Our Ivanhowe na skvělém sedmém místě, v roce 2015 byl s Item poslední.

„Guignol má německý handicap 100, což je maximum, co může mít kůň v Německu, myslím, že je jen o něco málo horší, než byl Our Ivanhowe, proto bych byl rád, kdyby doběhl na pátém, šestém nebo sedmém místě,“ líčí Minařík.

„Už jen start v dostihu je velmi prestižní, majitel inkasuje 100 tisíc euro za účast. Dotace jsou do sedmého místa, kdybychom získali nějakou dotaci, bylo by to super,“ doplňuje český žokej.

Letos je celková dotace Japan Cupu 648 miliónů jenů, což je 5,4 miliónu euro (více než 135 miliónů korun). Majitel vítězného koně si odnese 2,5 miliónu euro (více než 63 miliónů korun).

V sedle Guignola se letos Filipu Minaříkovi dařilo, vyhráli spolu dva dostihy grupy 1, nejprestižnější světové kategorie.

„Letos jsem vyhrál šest grup, z toho dvě grupy jedna, jedna moje jedna z nejúspěšnějších sezón v kariéře. Na dotacích se mi v Německu podařilo vydělat více než jeden milión euro. Vyhráli jsme Grosser Preis von Baden-Baden, pro mě to bylo už počtvrté, považuji tento dostih za nejprestižnější v Německu.“

Guignola, stejně jako jeho dva předchozí parťáky, v Japonsku připravuje pro Stall Ullmann trenér Jean-Pierre Carvalho.

„Před startem v Mnichově začátkem listopadu to neměl Guignol v přípravě jednoduché, a přesto se zvládl prosadit, tak věřím, že by to mohl zvládnout i tentokrát. Ani jsem se o jeho stav nezajímal, důležité je, aby se mu to líbilo,“ říká Minařík.

V Německu Guignol startuje zpravidla na měkčích drahách, ale v Tokiu se dostih koná zpravidla na tvrdé dráze a je velmi svižný. „Konečně by mu to mohl někdo pořádně roztáhnout a nemusel by jít z čela jako v Německu,“ doplnil český žokej.