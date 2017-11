Žokejové jdou na Taxis bez koní. Když to dal No Time To Lose, dáme to taky!

Jan Kratochvíl v sedle No Time To Lose protíná cílovou pásku Velké pardubické • Jaroslav Legner / Sport

Poprvé půjdou na Taxis bez koní. Žokej Jan Kratochvíl, vítěz letošní Velké pardubické steeplechase s Českou pojišťovnou, se společně s Marcelem Novákem, Sertašem Ferhanovem a Patrickem Boekhoutem v sobotu zúčastní extrémního závodu Taxis Gladiator Race v Pardubicích. „Když to dal No Time To Lose, dáme to taky!“ hecuje parťáky Kratochvíl. Přihlášená je i dostihová trenérka Helena Blažková.

Vybíhat budou stylově z dostihových startovacích boxů. Trať je dlouhá 6 900 metrů, stejně jako při Velké pardubické a čekat je bude přes třicet překážek. Včetně Velkého Taxisu, Hadího příkopu nebo Velké vody. Start je v sobotu v 11 hodin dopoledne.

„Dostali jsme se k tomu přes pana Váňu,“ popisuje bláznivý nápad s přihláškami mezi gladiátory Jan Kratochvíl. „Zeptal se, jestli bych se nechtěl zúčastnit. Kývnul jsem, mohla by to být zajímavá zkušenost. Postupně nalákal i Patricka (Boekhouta) se Sertašem (Ferhanovem) z naší tréninkové centrály a nakonec sehnal i Marcela Nováka, který má nabušenou fyzičku z dostihů a z fotbalu. Takže si poprvé vyzkoušíme, jaké to je skákat Taxis bez koně.“¨

Kratochvíl přiznává, že v první chvíli pořádně nevěděl, do čeho jde. Šestadvacetiletý žokej, který se začátkem října zapsal do historie premiérovým triumfem ve Velké pardubické v sedle osmiletého hnědáka No Time To Lose, se teprve po přihlášce kouknul na videa z podobných závodů. „Aha, docela náročné,“ komentoval obrázky závodníků brodících se bahnem. „Zajímavé překážky, asi to bude náročné na silovou kondici... Sám jsem zvědavý, jak si s tím poradíme.“

Se speciálním tréninkem si ale Kratochvíl hlavu nedělá. V minulosti běhával půlmaratony, kondici si udržuje ze sezony. „Vím to zhruba čtrnáct dní, stejně už bych nic natrénovat nestihnul,“ mávnul rukou. „Špička na tyhle závody trénuje speciálně, ale nějakou kondici bychom měli mít.“

Kromě překážek je Kratochvíl nejvíc zvědavý na oranici. „Před každým dostihem řešíme s trenéry podklad a jak se který kůň dokáže vyrovnat s oranicí,“ usmívá se. „Tak jsem zvědavý, jaký podklad bude v sobotu nejlépe vyhovovat nám. Volal jsem i organizátorům na závodiště a ptal jsem se, jak by mohla oranice vypadat. Prý se uvidí podle počasí.“

Je to splnění životního snu, radoval se Kratochvíl po triumfu ve 127. Velké pardubické

Ferhanov, Boekhout i Kratochvíl jezdí pro trenéra Váňu. Když jeho centrála posílá do stejného závodu víc koní, mezi personálem se čile sází na to, kdo si povede nejlépe. Jak to aktuálně vypadá se sázkami na žokeje v Gladiator Race? Kratochvíl se jen zasměje.

„Zatím nevím, koho z nás holky favorizují, ale je jasné, že to každý budeme chtít zvládnout co nejlépe! “ říká žokej. „Kdybych měl tipovat já, tak bych sázel na Marcela Nováka. Sportuje, hraje fotbal, má vynikající kondičku... Ale já mu nic zadarmo nedám, budu bojovat, dám do toho srdce jako No Time To Lose, abych byl zase první. Je ovšem možné, že půjdeme jako družstvo, tak to se hlavně musíme podpořit navzájem.“

Na startu bude i dostihová trenérka Helena Blažková. Ta se na rozdíl od žokejů připravuje na závod dlouhodobě. „Letos jsem si v dostizích po psychické stránce sáhla na dno, teď to bych to ráda vyzkoušela také fyzicky,“ vysvětluje trenérka. „Jsem hodně aktivní člověk, nebojím se práce a tohle je pro mě svým způsobem nová výzva!“