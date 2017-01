Švédská posila: Ikea? Ne, díky. Ale florbal si v Česku zahraju velmi ráda

Poprvé v historii bude za florbalový tým 1. SC Tempish Vítkovice hrát florbalistka ze Švédska. Útočnice Madeleine Ellilä (31 let) se navíc stane vůbec první florbalistkou, která okusí všechny čtyři elitní ženské soutěže. Po švédské, švýcarské a finské vyzkouší i českou extraligu. Premiéru by měla mít v sobotu v duelu proti Olomouci (15). Do té doby by ráda poznala i Ostravu. „Ikea? Ne, díky, tu znám. Pracovala jsem tam šest a půl roku,“ usmívala se florbalistka.

Do Vítkovic přichází s jasným cílem. Pomoct klubu k obhajobě titulu. „V prvé řadě to je pro mě výzva,“ říkala akademická mistryně světa z roku 2008 poté, co na sebe poprvé oblékla vítkovický dres. „Vítkovice patří mezi špičku a vím, že hrály Ligu mistrů. Ráda bych tento tým posunula ještě o kousek dopředu.“

Šéfové vítkovického klubu měli o švédskou útočnici zájem už v létě. Kvůli jejímu pracovnímu vytížení ve Švédsku se na smlouvě nedohodli. Když ovšem nedávno z mistrovského týmu odešly opory Denisa Ratajová do finského SB-Pro a Veronika Enenkelová do Linköpingu, k jednání se vrátili.

„Pro naše fanoušky je to takový dodatečný vánoční dárek,“ komentoval přestup prezident klubu Tomáš Krásný. „Madeleine je gólová hráčka a přichází s takovým životopisem, jaký tady ještě žádná zahraniční hráčka neměla.“

Ellilä hrála elitní soutěž ve Švédsku (69 zápasů/ 49+16), Finsku (32/ 21+6) i Norsku (18/ 32+19). S finským SC Classic a norským Greis/Mallos slavila mistrovský titul. Ve Švédsku nastupovala v minulé sezoně za Karlstad, kde se ovšem nedohodla na pokračování smlouvy a letošní sezonu začala v prvoligovém Skoghalls.

Premiéru v české extralize by měla mít v sobotu. V domácím duelu Vítkovic proti Olomouci. Co může fanouškům nabídnout? „Baví mě tvrdá hra do těla, chci skórovat. Věřím, že si na nový tým, spoluhráčky i styl pískání rozhodčích zvyknu rychle.“ Kromě zápasů za ženy bude Ellilä v klubu pomáhat i s florbalovou přípravkou a tréninkem juniorek.