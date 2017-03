Florbalovou divočinu Souček po zranění zvládl: Už se těším na mistra!

Doktoři jej strašili, že už si v této sezoně nezachytá. Florbalový gólman Lukáš Souček (26) si v prosinci na mistrovství světa v bitvě o bronz ošklivě potrhal vazy na malíčku levé ruky. Když po šesti týdnech sundal sádru, nemohl prsty ani hnout. Do začátku play off Tipsport superligy se ale stačil dát dohromady a ve čtvrtfinále pomohl 1. SC Tempish Vítkovice mezi nejlepší čtyřku. „Ale byla to docela divočina,“ oddechl si s úsměvem Souček po sérii s Brnem. V semifinále teď florbalisté Vítkovic narazí na úřadující šampiony z Chodova. Bude to repríza loňského Superfinále.

Poslední dva zápasy světového šampionátu v Rize by Lukáš Souček nejradši vymazal z paměti. Na mistrovství sice patřil k oporám českého týmu, ale dva černé momenty mu celkový dojem pokazily. V semifinále s Finskem (3:4) dostal rozhodující gól sedm vteřin před koncem a v boji o bronz se Švýcarskem (5:8) si škaredě pochroumal ruku.

Prásk! A malíček byl venku

„Zranil jsem se při zákroku,“ vzpomíná šestadvacetiletý student Ostravské univerzity. „Blbě jsem praštil rukou o zem a přetrhal jsem si vazy ve druhém kloubu na malíčku. Prst byl úplně venku. Sice jsem to chytil, ale bohužel... Hned druhý den mi dali sádru, kterou jsem měl šest týdnů.“

Součkovi reálně hrozilo, že už si v této sezoně nezachytá. Doktoři jej upozorňovali, že pokud dlouhodobá fixace nepomůže, bude muset na operaci. „U tak malých vazů se prý moc nedělají, ale kdyby nesrostly dobře, tak bych na operaci musel. Naštěstí to nebylo nutné. Prsty pak sice byly úplně nepohyblivé, ale rehabilitace pomohla.“

Během nucené, takřka tříměsíční pauzy se mohl Souček alespoň naplno věnovat škole. Na Ostravské univerzitě studuje Pedagogickou fakultu. „V lednu jsem měl první část státnic,“ popisuje. „Pedagogiku a psychologii, která je pro všechny učitelské obory společná, už mám za sebou. Ještě mě čekají dvě státnice z předmětů, kterým bych se chtěl věnovat.“ Jaké předměty? „Tělocvik, překvapivě,“ pousměje se Souček. „A Výchova ke zdraví. To je nový předmět, občanka a rodinka dohromady. Pro děcka na druhém stupni základních škol spíš taková oddechovka.“

Kluci z Brna to umí roztočit

Těsně před play off navíc Souček stihnul i dvouměsíční praxi ve škole. Teď se znovu naplno věnuje florbalu. Vítkovice ve čtvrtfinále přešly přes Bulldogs Brno 4:0 na zápasy. „Ale byla to divočina,“ připomíná výsledky 8:7 v prodloužení, 7:6, 5:3 a 7:6 v prodloužení. „Kluci z Brna to umí roztočit, nepředvídatelně vystřelit, pro mě osobně jsou hodně nepříjemní. Tomu výsledky odpovídaly. Naštěstí naši útočníci, i když mohli dát gólů ještě víc, to zvládli. Musím jim poděkovat.“

Návrat po dlouhé pauze do brány zatím Souček hodnotí i přes výhry a postup střízlivě. I proto, že si na zraněnou ruku dává při melách kolem brankoviště pořád podvědomě pozor. „Ještě moc míčky kolem brankoviště nesbírám, ale věřím, že na tom zapracuju a bude to v pohodě. Jinak to byla na tak dlouhou pauzu docela dobrá úroveň. Po takovém zranění jsem za postup hodně rád, ale doufám, že v semifinále to bude ještě lepší.“

V něm se Vítkovice utkají s mistrovským Chodovem. Série začíná příští úterý na půdě soupeře. „Předpokládal jsem, že si Mladá Boleslav, coby vítěz základní části, nevybere nás. S Chodovem to bude bitva, těšíme se na ni,“ dodal Lukáš Souček.

SEMIFINÁLE TIPSPORT SUPERLIGY

Florbal Technology Mladá Boleslav - Tatran Omlux Střešovice

Fat Pipe Florbal Chodov - 1. SC Tempish Vítkovice

(první zápasy se hrají v úterý 28. března)