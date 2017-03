Vítkovice dostaly ránu do Tyl(u). Florbalista se blýskl deseti body!

Neskutečný kousek předvedli florbalisté Chodova ve druhém semifinále Tipsport superligy. Rozstříleli Vítkovice 15:9, přičemž deseti (!) body se na tom podílel útočník Miloš Tyl. Šest gólů dal, na další čtyři přihrál. „Viděl jsem hada chcát, koně blejt, stíhačku couvat, ale 10 kanadských bodů v play off jsem ještě neviděl,“ vtipně parafrázovali kanonádu na klubovém Facebooku Chodova. „Klobouček Miloš Tyl!“

Florbalisté Chodova obhajují mistrovský titul. V loňském Superfinále zdolali právě Vítkovice. O to pikantnější a prestižnější je pro oba zúčastněné aktuální semifinálová série. První zápas na domácí půdě Chodov vyhrál po boji 7:6. Ve druhém přišla neskutečná kanonáda pětadvacetiletého Miloše Tyla. Byl u prvních šesti gólů (3+3) a další čtyři body (3+1) přidal v závěru.

„Jsem velmi příjemně překvapen až nadšen,“ glosoval Jan Barák, gólman Chodova. „Na tréninku by mi Miloš nedal gól ani cvrnkací hliněnkou. A teď takovýto úlet! Je to pán, masíruje, rýsuje své břicho, hraje florbal a má nyní v play off úžasnou fazonu.“

Miloš Tyl je společně s Patrikem Dóžou nejúdernější útočnou zbraní Chodova. V základní části byl Dóža nejproduktivnějším hráčem superligy, ve 22 zápasech nasbíral 74 bodů (35+39). Tyl skončil v kanadském bodování soutěže pátý s bilancí 19 zápasů/ 43 bodů (27+16). A v krasojízdě pokračují i v play off. „Snad to Milošovi i Patrikovi vydrží, ještě před sebou máme obrovský kus práce,“ upozorňoval Barák.

Ve čtvrtfinále s Otrokovicemi nasbíral Miloš Tyl ve čtyřech zápasech 8 bodů (5+3). Ve dvou zápasech s Vítkovicemi k tomu už přidal dalších 13 bodů (8+5). A to jsou Vítkovice vicemistry uplynulé sezony, vede je bývalý elitní obránce Pavel Brus a v bráně mají reprezentačního brankáře Lukáše Součka.

V odvetách v Ostravě rozhodně chtějí florbalisté Vítkovic sérii ještě zdramatizovat. Třetí zápas se hraje v neděli 2. dubna ve Sportovní hale Sareza Ostrava (17), v pondělí bude tamtéž čtvrtý duel (20.30).