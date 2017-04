Parádní gesto fair play! Florbalový bouřlivák odvolal gól a přišel o finále

Ve florbalovém světě patří Michal Jedlička (35 let) k největším bouřlivákům. Bývalý elitní útočník, který se Střešovicemi vybojoval pět mistrovských titulů, už nasbíral po přesunu na trenérskou střídačku řadu pokut, trestů a distanců za své emotivní výlevy vůči rozhodčím i hráčům. V semifinále dorostenecké ligy se ovšem trenér Bohemians blýsknul parádním gestem fair play. Opravil rozhodčí a zrušil gól svého týmu. Byť se možná právě tím v konečném důsledku připravil o postup do finále mistrovství republiky. Bohemians totiž nakonec padli s Black Angels v prodloužení 6:7.

„V takto významném utkání jsem něco podobného zažil opravdu poprvé a udělal bych to kdykoli znovu. Není správné vyhrávat podvodem,“ reagoval Michal Jedlička.

Klíčová situace se stala v 11. minutě první třetiny. Florbalisté Bohemians hráli za nerozhodného stavu 1:1 přesilovku a po střele z pravého křídla sudí pískali gól. Hráči Black Angels okamžitě reagovali, že míček v bráně neskončil. Po debatě s Michalem Jedličkou rozhodčí také „branku“ odvolali.

„Hned v první chvíli jsem viděl, že ten odraz míčku nebyl typický pro vstřelenou branku,“ popisoval Jedlička. „Abych si byl definitivně jistý, tak jsem se zeptal jednoho svého bývalého svěřence v hledišti, kterého jsem dřív trénoval a on mi naznačil, že to s největší pravděpodobností gól nebyl. Neměl jsem důvod mu nevěřit, protože je to hráč, kterého jsem de facto florbalově vychoval a on mi potvrdil mou původní myšlenku, že nešlo o regulérní branku.“

Podívejte se na "gól", který trenér Michal Jedlička férově odvolal • VIDEO FbŠ Bohemians Praha

Jedlička proto sudím navrhnul, aby gól odvolali. „Zavolal jsem si rozhodčí a řekl jsem jim, že to gól nebyl, že ho odvoláváme. A oni mě poslechli, svůj původní verdikt změnili a branku neuznali.“

Bohemians nakonec v semifinále podlehli Black Angels 6:7 po prodloužení. A do bojů o zlato se nedostali. „Kluci mi to nevyčítali, stáli za mým rozhodnutím,“ říká Jedlička. „Každý chce vyhrávat a já obzvlášť, ale ne za každou cenu. Cítil bych se špatně, kdybych tu situaci nepřiznal tak, jak se ve skutečnosti stala.“

Florbalisté Bohemians nakonec vybojovali dorostenecký bronz. V duelu o třetí místo porazili Ústí nad Labem 6:4. „Třetí místo je pro nás velké zklamání, mrzí nás, že jsme nebyli ve finále. Ale za svým rozhodnutím ze semifinálového utkání proti Black Angels si stojím,“ dodal trenér Jedlička.