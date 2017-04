Boleslav musí, my už titul máme, říká před Superfinále řízný bek Pražan

Jak moc na vás je tedy znát ještě ta náročná semifinálová série s Vítkovicemi?

„Ono jsme do Superfinále měli poměrně komfortní čas zregenerovat, takže to je v pohodě. Celá série s nimi byla vyrovnaná, ale myslím, že klíčové utkání bylo pro nás to druhé venku, které jsme vyhráli, a tam se lámal chleba. Pak už to bylo jen o tom, kdo urve další zápas.“

Teď vás v Superfinále čeká Boleslav. Vy obhajujete, oni vyhráli základní část… kdo bude větší favorit?

„Těžko říct, já bych považoval asi více za favorita Boleslav, protože si celou sezonu počínají výborně, sebevědomě a vyhrávají zápas za zápasem. Na druhou stranu kdo jiný než my, bychom je měli v Superfinále porazit, takže to bude asi tak půl na půl.“

Může pro vás být psychická výhoda, že vy už jste ten titul vyhráli? Boleslav na něj stále čeká.

„Je to tak. Troufám si říct, že ta výhoda toho, že jsme to vloni vyhráli, bude velká. Budeme hrát uvolněněji. Na Boleslav naopak může být tlak, protože v uvozovkách musí. My si to můžeme v tomto směru více užít.“

Během základní části jste s nimi však dvakrát prohráli, je třeba i teď pro vás lepší, že s nimi o titul odehrajete celý zápas a ne plnohodnotnou sérii?

„Je pravda, že v té sérii by se ukázala pravá síla a realita, ale i tak by byl každý zápas vyrovnaný. Je to tak, jak je, my to přijímáme a uděláme vše proto, aby ten jeden zápas byl pro nás vítězný.“

V čem si na ně budete muset speciální dávat pozor?

„Podle mě bude rozhodovat koncentrace jednotlivců. Máme silné individuality a bude záležet, jak se na to připraví. V Boleslavi ovšem mají také dvě silné lajny, které jsou schopné rozhodovat. Musíme být připravení na všechno.“

Těšíte se i na speciální divácké prostředí o velikonoční pondělí?

„Ano, očekávám tu největší návštěvnost a moc se na ní těšíme. Při hře sice není nic slyšet a i na to se budeme muset připravit, protože komunikace je důležitá, ale uvidíme, jak se s tím porvem.“

PROGRAM SUPERFINÁLE (17. dubna 2017)

9.30 otevření O2 Arény

9.45 finále G2 Florbal Challenge – dívky

11.00 finále G2 Florbal Challenge – chlapci

13.00 superfinále extraligy žen (Vítkovice – Herbadent)

16.00 superfinále Tipsport Superligy (Mladá Boleslav – Chodov)



Superfinálové zápasy žen a mužů vysílá přímým přenosem ČT Sport