Florbalové šampionky! Superfinále slaví Jižní Město, zdolalo Vítkovice

Ostravanky přitom do zápasu vstupovaly jako jasné favoritky. Vždyť byly nejen obhájkyněmi titulu, ale i suverénními vítězkami základní části a týmem, jenž v play off ani jednou nezaváhal. Naopak Herbadent se o místo v boji o zlato musel přetahovat s Chodovem až do nejzazšího sedmého zápasu. To však jako by udrželo jeho hráčky v zápasové bdělosti. A ve finále byly zprvu lepší.

A také dravější, obzvlášť rychlonohá Kubišová byla k nezastavení. Když si Šupáková po pár minutách hry špatně zpracovala na půlce přihrávku, uzmula jí skákavý míček a sólo zakončila švihem do horního rohu. Podobným způsobem pak uzavřela opatrnou úvodní část: výhoz gólmanky Christanové ji našel u mantinelu, odkud se prodrala k úspěšné ráně, i když byla faulována.

Vítkovičtí trenéři na mdlý začátek zareagovali stažením hry na dvě formace a efekt se dostavil ihned. Modrý tým přimkl svého soka k jeho brance, jenže dnes nejvíc bojoval s proměňováním šancí. Před polovinou duelu trefila Niemcová ze šesti metrů místo odkryté branky jen tyčku.

Superfinále play off florbalové extraligy žen. Zleva Jitka Procházková z Jižního města,Kamila Paloncyová z Vítkovic a Lucie Pilíková z Jižního Města.



Do hry vrátila Vítkovice Michaela Šponiarová, která přihrávku k pravému mantinelu přeposlala tahem nad rameno Christianové. A pár vteřin po začátku třetí části mohlo být vyrovnáno. Ferenčíková po kombinaci na jeden dotek vyzvala ke gólu Kieckovou, ta však bekhendem úplně sama před prázdnou brankou minula.

Naopak celek z Jižního Města vsítil dvě trefy z ničeho. Čapková si našla zbloudilý míček a poslala jej do snadno do sítě, ještě lehčí úlohu měla Billá, před níž vyplula ve volném prostoru u pravé tyčky nahozená přihrávka. Stačilo jí jen jemně doťuknout.

Obhájkyně titulu se přesto nevzdaly a Ferenčíková v přesilovce střelou pod břevno korunovala svůj výborný výkon. Víc šancí však její spoluhráčky neproměnily. A Kubišová z brejku završila hattrick i nečekanou zlatou jízdu svého týmu sezonou, kterou pak podtrhla gólem při vítkovické power play matadorka Billá.

Superfinále play off extraligy florbalistek v pražské O2 areně:

1. SC Tempish Vítkovice - Herbadent FK Jižní Město 2:6 (0:2, 1:0, 1:4)

Branky a nahrávky: 36. M. Šponiarová (Martináková), 53. Ferenčíková (M. Šponiarová) - 7. Kubišová, 18. Kubišová (Christianová), 42. Čapková (Hermannová), 50. Billá (Procházková), 58. Kubišová, 60. Billá. Rozhodčí: Kostinek, Reichelt. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 8072.

Konečné pořadí extraligy v sezoně 2016/17:

1. FK Jižní Město, 2. Vítkovice, 3. Chodov, 4. FBC Ostrava, 5. FbŠ Bohemians, 6. FBC Liberec, 7. Židenice, 8. Jičín, 9. FBS Olomouc, 10. Sokol Královské Vinohrady, 11. Panthers Praha, 12. Elite Praha.